Andrew Neil laisse tomber une prédiction explosive sur Boris Johnson et les menaces contre le Royaume-Uni en 2022 | Royaume-Uni | Nouvelles

L’attention portée au Premier ministre survient alors que M. Johnson tentait de repousser les allégations selon lesquelles une fête de Noël du personnel aurait eu lieu à Downing Street l’année dernière au plus fort de la fermeture de la pandémie. Les affirmations ont été faites à la suite d’une fuite d’une vidéo sur ITV montrant Allegra Stratton manipulant de manière moqueuse une fausse conférence de presse et balbutiant ses propos sur la nature exacte de l’événement. Avec le Premier ministre optimiste lors des PMQ hier, beaucoup restent furieux de la gestion de la situation.

S’adressant à Twitter, Andrew Neil a donné ses réflexions sur l’avenir de Boris Johnson.

Il a déclaré: « Cela n’arrivera pas du jour au lendemain ni même dans les prochains mois et cela pourrait lutter pendant un certain temps au-delà, mais nous sommes entrés dans le début de la fin de Boris Johnson. »

Ian Blackford a utilisé les PMQ pour demander au PM de remettre sa démission sur l’affaire.

Les membres du public ont également réagi sous le choc devant l’audace de la fête, même si M. Johnson affirme qu’il était « assuré qu’aucune fête n’avait eu lieu ».

Poussant le débat plus loin, M. Neil s’est demandé si le Premier ministre pouvait gérer des événements plus larges et plus profonds en tant que leader.

Encore une fois, sur sa page Twitter, il a déclaré : « Ce sont des temps graves. Nous sommes confrontés à une nouvelle variante de Covid. L’inflation est en train de dresser sa vilaine tête.

Il a ajouté : « Une Russie revancharde menace l’Ukraine et les frontières orientales de l’Europe. L’Europe est dépourvue de leadership. Les États-Unis sont une pagaille. La Chine une menace.

Interrogeant les compétences du Premier ministre, il a terminé : « Quelqu’un pense-t-il que notre Premier ministre est à la hauteur de tout cela ? »

Le scandale s’ajoute à une série de problèmes d’intégrité entourant le parti conservateur.

Ajoutant au débat sur Twitter, un commentateur, Chris a déclaré : « Andrew, je ne me suis jamais senti plus misérable en vivant dans ce pays qu’aujourd’hui. Le sentiment de crise après crise l’envahit. 11 ans d’austérité.

Il a ajouté : « Un gâchis du Brexit. Maintenant l’inflation et les hausses massives de carburant. Quant à la montée en niveau. Quelle blague! »

Just Mark a déclaré que le parti conservateur prendrait ses distances avec M. Johnson.

Il a dit : En effet. « Le parti conservateur attendra son heure jusqu’au moment parfait où un nouveau chef pourra se présenter aux prochaines élections avec la fraîcheur et l’énergie pour gagner. Pendant ce temps, Sunak et Trusss s’éloigneront beaucoup de lui.

Certaines personnes ont soutenu Johnson, avec Judith Dickinson en disant : « Absolument… Boris est la tête et les épaules au-dessus de tout autre dirigeant occidental.

Mais la majorité en a profité pour claquer le Premier ministre.

Tim du Northamptonshire a déclaré : « Bien sûr, Boris Johnson n’est pas à la hauteur. Mais il n’y a pas exactement un vivier de talents débordant de remplaçants.

Il a ajouté : « Quand il était temps pour Thatcher de partir, il y avait une demi-douzaine de candidats qui étaient plus que capables. Des temps très différents maintenant, et c’est vrai pour toutes les parties.

Parlant de la gestion de la crise de Covid et répondant à M. Neil, Darren Grimes, un contributeur de GB News, a déclaré : « La seule chose qui soit morte au cours des dernières 24 heures est la carrière de Boris Johnson. Il n’y a eu aucun décès d’Omicron. »

Il a ajouté : « Le gouvernement déploie des passeports vaccinaux pour détourner l’attention de sa propre violation des règles. C’est tout à fait éhonté !

Pourtant, Simon Parker en a profité pour remettre en cause les références d’Andrew Neil.

Il a dit: « Waouh. Quelle déclaration générale a servi sans aucune preuve. Dites-moi, s’il vous plaît, quelle expérience directe vous avez de la fonction publique, plutôt qu’une opinion que vous avez tirée du compartiment congélateur.

À la suite du scandale de la fête de Noël, Allegra Stratton a depuis démissionné.

Les retombées de l’affaire ont vu le Premier ministre qualifié de menteur.

Une enquête sur l’affaire a été ouverte par M. Johnson, qui a remis l’enquête au secrétaire du Cabinet.