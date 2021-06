Andrew Neil loue l’incroyable déploiement de vaccins au Royaume-Uni alors qu’il expose les pays lents de l’UE Royaume-Uni | Nouvelles

En raison du déploiement du vaccin, le nombre de cas, les décès et les hospitalisations ont chuté rapidement à travers le pays, a fait référence M. Neil. Lors d’une attaque brutale contre l’UE, M. Neil a révélé comment les deux puissances du bloc, la France et l’Allemagne, ont toujours des moyennes sur sept jours, en termes de décès, supérieures à 100. Dans un tweet, M. Neil a déclaré: “Le dernier La moyenne sur 7 jours des décès quotidiens liés au Covid est de 104 en France, 148 en Allemagne, 94 en Italie et 28 en Espagne.

“C’est six en Grande-Bretagne. La puissance du déploiement vax.”

Bien que le Royaume-Uni ait signalé 12 décès dans les deux jours suivant un test positif mercredi, le taux de mortalité moyen a chuté par rapport à un sommet de 1 285 le 19 janvier.

Les hospitalisations ont également chuté à une moyenne sur sept jours de 124,1 après un sommet de 4 232,4 le 9 janvier.

À la suite du déploiement du vaccin et de la baisse subséquente des mesures de Covid, le Royaume-Uni a pu procéder au déverrouillage du pays.

En France, le gouvernement a averti que les restrictions de Covid ne seront pas levées plus rapidement que prévu en raison des taux de cas et de mortalité élevés.

En Allemagne, le pays a signalé 4 917 cas supplémentaires et 179 décès à travers les États selon l’Institut Robert Koch alors qu’il continue de rattraper son retard après un démarrage lent du plan de vaccination.

Cependant, en Angleterre, les professionnels de la santé ont affirmé que le déploiement du vaccin avait changé la donne.

En raison du déploiement du vaccin, bon nombre des personnes admises à l’hôpital sont désormais plus jeunes et peuvent donc être traitées dans les services généraux.

Alors que de nombreuses régions du pays connaissent de faibles taux d’infection, Blackburn et Darwen, Kirklees et Bolton ont vu des niveaux augmenter en raison de la variante indienne.

Des groupes de vaccins intensifs ont été envoyés dans ces régions et on espère que les médicaments réduiront bientôt les taux d’infection.

Cependant, le gouvernement a maintenant déclaré la variante indienne ou delta comme la souche dominante au Royaume-Uni.

Le Dr Jenny Harries, directrice générale de la UK Health Security Agency, a déclaré : « Avec cette variante désormais dominante dans tout le Royaume-Uni, il reste essentiel que nous continuions tous à faire preuve de la plus grande prudence possible.

« La façon de lutter contre les variantes est de lutter contre la transmission du COVID-19 dans son ensemble.

« Travailler à domicile où vous le pouvez et pratiquer ‘les mains, le visage, l’espace, l’air frais’ à tout moment.