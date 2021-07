Andrew Neil ne revient pas en Grande-Bretagne alors qu’il explose Boris ‘Perdu l’intrigue ! | Politique | Nouvelles

Aux côtés de l’UE, le secrétaire aux Transports Grant Shapps a également déclaré que les voyageurs entièrement vaccinés en provenance des États-Unis et de l’Espace économique européen (EEE) n’auraient plus besoin de s’isoler pendant 10 jours lorsqu’ils entreraient en Grande-Bretagne à partir de 4 heures du matin lundi. Mais le radiodiffuseur vétéran a affirmé que cette décision était “ridicule” bien qu’il ait plaisanté en disant qu’étant donné qu’il est la France, cela lui a donné une “excellente excuse pour ne pas retourner” au Royaume-Uni en août.

La France est actuellement considérée comme une nation «ambre plus» et même ceux qui sont complètement vaccinés doivent se mettre en quarantaine pendant 10 jours et passer les tests du jour 2 et du jour 8.

Le commentateur politique sur Twitter a écrit : « Le gouvernement britannique a annoncé que les voyageurs entièrement vaccinés en provenance d’Europe pourront sauter la quarantaine, mais cela ne s’applique pas aux personnes arrivant de France,

« Bonne nouvelle pour moi. Excellente excuse pour ne pas revenir en août (sic).

« Mais sinon ridicule. BoJo a perdu l’intrigue.

Les travaillistes ont également affirmé qu’il y avait un risque de permettre à une nouvelle variante de Covid de “se propager” à travers le pays à partir du déménagement.

Le secrétaire fantôme aux transports, Jim McMahon, a déclaré: “Le bilan du gouvernement à nos frontières a été celui de l’imprudence et de la confusion.

“Ils risquent de continuer dans cette voie en énonçant des changements de politique, s’appliquant uniquement à l’Angleterre, sans les données et les critères scientifiques dont nous avons besoin pour nous assurer que nous ne voyons pas une autre variante de Johnson sévir à travers le pays et nuire à l’effort du public britannique.

Mais le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré que l’assouplissement des restrictions d’auto-isolement était une approche “intelligente et sensée”.

LIRE LA SUITE: L’UE et AstraZeneca s’apprêtent à conclure un accord après une amère dispute juridique

Virgin Atlantic a déclaré avoir reçu plus de trois fois plus de réservations pour des vols de New York à Londres par rapport à la semaine précédente, tandis que le total des réservations sur toutes ses liaisons entre les États-Unis et le Royaume-Uni a plus que doublé.

La période analysée va du moment où la nouvelle politique a été annoncée mercredi après-midi jusqu’à 9 heures du matin jeudi, et la même période la semaine dernière.

Juha Jarvinen, directeur commercial de Virgin Atlantic, a déclaré: “Nous savons qu’il y a une demande refoulée de voyages et notre augmentation des réservations de voyages entre les États-Unis et le Royaume-Uni en reflète.

« La nouvelle selon laquelle l’auto-isolement des citoyens américains entièrement vaccinés arrivant au Royaume-Uni sera supprimée à partir du 2 août a renforcé la confiance des consommateurs, permettant à nos clients de planifier enfin une réunion bien nécessaire avec leur famille, leurs amis et leurs collègues de travail.

« Les réservations de vols ont augmenté de plus de 100 % d’une semaine sur l’autre, les réservations de New York à Londres augmentant de près de 250 % par rapport à la semaine précédente.

« Nous avons raté le vol de nos clients basés aux États-Unis et nous sommes ravis de les accueillir bientôt à bord. »