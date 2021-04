Andrew Neil partage l’incroyable histoire du prince Philip sur un moment émouvant avec Jackie Kennedy | Royal | Nouvelles

Prince Philip: Anne répond aux remarques de Duke dans une interview classique

Les hommages ont afflué pour le duc d’Édimbourg, décédé hier, à l’âge de 99 ans. La tragique nouvelle de sa mort, après 73 ans de mariage avec la reine Elizabeth II, a été confirmée par le palais de Buckingham. Des salutations au pistolet auront lieu à midi pour montrer le respect de l’époux royal le plus ancien de l’histoire britannique.

Le service incroyable du prince au Royaume-Uni remonte à 1952, après la mort du roi George VI, et il a touché le cœur de millions de personnes au cours des sept décennies qui ont suivi.

Un souvenir incroyable a été partagé par l’auteur Paul Brandus sur Twitter, puis retweeté par Andrew Neil à ses abonnés.

M. Brandus a écrit: «Une histoire sur le prince Philip, décédé aujourd’hui à 99 ans.

«Le week-end de l’assassinat de Kennedy, il s’est envolé pour Washington pour les funérailles.

Andrew Neil a partagé une histoire incroyable sur Twitter (Image: GETTY)

Le duc est décédé à 99 ans (Image: GETTY)

«A la Maison Blanche le dimanche 24 novembre 1963, Jacqueline Kennedy cherchait John Jr. et ouvrit la porte de sa salle de jeux.

«Là, elle a trouvé le prince étendu sur le sol, jouant et riant avec le fils du président assassiné.

Le 35e président des États-Unis a été abattu à Dallas, au Texas, le 22 novembre 1963, par Lee Harvey Oswald.

Agissant de la même manière, le tireur a assassiné le jeune homme de 46 ans alors que son cortège se dirigeait vers Dealey Plaza.

Les États-Unis ont été désemparés et secoués par la nouvelle, tout comme la famille Kennedy.

Caroline et John, les enfants du président Kennedy, dont la main est tenue par le prince Philip (Image: PA)

Mais quand John Jr, à quelques jours de son troisième anniversaire, a demandé «où est papa», on dit que le duc est intervenu pour réconforter le jeune.

M. Brandus a ajouté: “John avait dit qu’il” n’avait personne avec qui jouer “et le mari de Sa Majesté a décidé qu’il divertirait le garçon.”

Mais ce n’était pas la fin du lien spécial du couple et M. Brandus a partagé une photo incroyable prise deux ans plus tard.

Il a expliqué: «En mai 1965, le gouvernement a donné un acre de terre aux États-Unis pour un mémorial au président assassiné à Runnymede.

«C’était le site, 750 ans plus tôt, du roi Jean signant la Magna Carta.

“Ici, John Jr. tient la main de sa mère et du prince.”

Andrew Neil a retweeté l’histoire (Image: GETTY)

Le fil Twitter a maintenant plus de 14 000 likes et 5 000 retweets, y compris de l’ancien présentateur de la BBC, M. Neil.

Les navires de la Royal Navy en mer, dont le HMS Diamond et le HMS Montrose, se joindront au salut en l’honneur de Philip, qui a servi comme officier de marine pendant la Seconde Guerre mondiale et a occupé le poste de Lord High Admiral.

À l’âge de 18 ans, le prince a rejoint la Royal Navy en tant que cadet et il a continué pour voir le service actif dans l’océan Indien et la Méditerranée.

Au cours des six années de conflit, le prince et Sa Majesté auraient échangé des lettres d’amour, mais ils ont attendu la fin de la guerre pour se fiancer.

Philip avait l’intention de poursuivre sa carrière dans la marine, mais le roi George VI mourut cinq ans après leur mariage et sa femme devint reine à l’âge de 25 ans.

Le prince a été rappelé par sa famille (Image: GETTY)

Les enfants du duc d’Édimbourg ont partagé leurs réflexions sur la vie et le service de leur père au Royaume-Uni dans le cadre d’un programme spécial de la BBC hier soir.

Le prince de Galles a déclaré à la BBC: “Son énergie était étonnante à soutenir ma mère et à le faire pendant si longtemps.”

“Il a toujours été là comme ce rocher dans la vie de la reine”, a déclaré le comte de Wessex.

Le prince Charles a déclaré au programme: “Je pense qu’il voudra probablement qu’on se souvienne de lui comme d’un individu à part entière”.

Réfléchissant à l’éducation difficile de son père après l’exil de sa famille, il a ajouté: “Cela n’a pas pu être facile et la vie était incertaine et tout le monde a dû compter sur d’autres personnes pour l’aider – et vraisemblablement il a dû se replier sur lui-même.”