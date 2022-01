Andrew Neil publie une prédiction du Nouvel An pour Boris « grièvement blessé » | Politique | Des nouvelles

Un invité de GB News prédit que Boris Johnson démissionnera en 2022

Les commentaires accablants surviennent alors que 2021 se termine avec une série de scandales qui secouent le Parti conservateur, et donc la réputation du Premier ministre dans le processus. De l’affaire de la fête de Noël à l’argent pour les scandales de pairie, Andrew Neil a profité de l’occasion pour critiquer l’homme qui a mené à bien le Brexit et a conduit les conservateurs à une majorité de 80 sièges au Parlement.

En commençant la critique à la suite de la défaite embarrassante des élections partielles du North Shropshire, M. Neil a déclaré: « Pas étonnant que même les militants conservateurs fidèles disent de plus en plus fort que 2022 pourrait être le moment de changer de chef. »

Ajoutant que la situation s’annonce sombre pour le Premier ministre, il a déclaré: « La mauvaise nouvelle est que les choses vont probablement empirer en 2022 – pas seulement pour Johnson mais pour le reste d’entre nous aussi – avant qu’elles ne s’améliorent. »

Parlant de la façon dont M. Johnson peut polir sa réputation au cours de la nouvelle année, l’ancien présentateur de GB News a déclaré: « Son salut est entièrement entre ses mains, s’il peut transformer son opération terne de Downing Street avec du sang neuf et un objectif – et fournir au pays avec le leadership et la direction qu’exigent ces temps difficiles.

Il a ajouté: « Faites tout cela et Johnson pourrait terminer 2022 en meilleure forme qu’il ne le commence. »

Andrew Neil a qualifié le Premier ministre de « grièvement blessé » (Image : .)

Des affiches apparaissant à Manchester montrent le mécontentement à l’égard de Boris Johnson (Image: .)

Identifiant un obstacle majeur pour le Premier ministre au cours de la nouvelle année, M. Neil a écrit dans une chronique pour MailPlus que les prix de l’énergie ayant un impact sur les budgets des ménages seraient son prochain problème.

Il a déclaré: «Cela ne présage rien de bon pour le Premier ministre. La pression sur le niveau de vie occupera le devant de la scène politique au premier semestre 2022 et ce n’est pas une question sur laquelle Johnson peut parler avec beaucoup de confiance ou de conviction. »

M. Neil a ajouté: « Cela nécessite de l’empathie et du sérieux: pas des caractéristiques Johnsonian. »

Le commentateur a également suggéré que les travaillistes continueraient à combler le fossé entre eux et les conservateurs.

Il a déclaré: «Cela signifie que la modeste avance actuelle des travaillistes dans les sondages devrait se maintenir – peut-être même augmenter – au cours du premier semestre de l’année. Cela signifie des perspectives potentiellement désastreuses pour les conservateurs lors des élections locales de début mai. »

Le Premier ministre a été fortement critiqué pour les fêtes de Noël qui ont eu lieu au numéro 10 (Image: .)

Boris Johnson a eu un appel difficile à faire sur les restrictions COVID-19 plus strictes (Image: .)

Suggérant que le Premier ministre pourrait être parti d’ici l’automne, il a ajouté: « Si les conservateurs arrivent régulièrement au début de l’été en retard dans les sondages, la popularité personnelle de Johnson dans la saleté, ayant subi une raclée aux élections locales et incapable de répondre aux préoccupations universelles concernant la compression des niveau de vie, alors les chances d’un défi de leadership sont fortes et la possibilité d’un nouveau Premier ministre d’ici l’automne au moins 50:50.

Alors que la Grande-Bretagne est fascinée par le papier peint choisi par M. Johnson, ou si une soirée vin et fromage était une fête ou une réunion de travail, M. Neil suggère que les affaires internationales devraient être prises en compte beaucoup plus au sérieux.

Il a déclaré: « Nous commençons 2022 avec 175 000 soldats russes rassemblés à la frontière ukrainienne, la Chine parle de répétitions générales pour une invasion de Taïwan et les services de renseignement occidentaux pensent que l’Iran est plus proche que jamais de la construction d’une bombe nucléaire. »

Il a ajouté : « En termes géopolitiques, 2022 va être l’année de la vie dangereuse, à une époque où l’Occident est dépourvu de leadership pour faire face à la confiance croissante et à l’expansionnisme des principaux dirigeants autoritaires du monde. »

Profil de Boris Johnson (Image : Daily Express)

M. Neil a fait valoir qu’aucun leader mondial n’est à la hauteur du rôle de résoudre les problèmes.

Critiquant le président Joe Biden comme un leader louche, qualifiant le chancelier allemand Olaf Scholtz d’homme sans pouvoirs et suggérant qu’Emmanuel Macron est lié aux affaires intérieures, M. Neil a suggéré que M. Johnson n’était pas différent.

Il a déclaré : « Personne ne compte sur lui pour le leadership sur la scène mondiale. C’était un ministre des Affaires étrangères assez inutile, ne laissant aucune marque perceptible. Il a eu peu à dire sur les problèmes mondiaux en tant que Premier ministre, à l’exception d’une certaine démagogie lors du jamboree sur le changement climatique à Glasgow en novembre dernier.

Suggérant seulement quelques partisans fidèles du Premier ministre, il a déclaré : « Le danger pour Johnson n’est pas seulement que les fidèles conservateurs en viennent à le considérer comme le grand perdant plutôt que le grand gagnant, mais c’est aussi qu’ils concluent qu’il n’est pas le leader approprié pour la teneur troublante de ces temps graves.

Andrew Neil a suggéré que seul Boris peut réparer sa propre image (Image: .)

Terminant son débat sur le Premier ministre en tant que leader mondial, il a déclaré: « Si cela devient leur point de vue établi, il est probable que ce soit des rideaux pour son poste de Premier ministre. »

M. Neil a conclu sa condamnation accablante du Premier ministre en déclarant: «Je m’opposerais à cela – parce que le vieux Boris schtick ne fonctionne plus.

« Les gens en ont marre et ils veulent quelque chose de plus adulte. S’ils ne peuvent pas l’obtenir de lui, ils chercheront ailleurs. Est-ce que Johnson peut changer d’une manière que les temps exigent si mal ? »

Il a terminé : « J’avoue avoir des doutes. Mais c’est entièrement une affaire pour lui.