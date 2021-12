Andrew Neil remercie la « cavalerie américaine » alors que le combat est mené contre Poutine au sujet d’une dispute sur l’approvisionnement en gaz | Monde | Des nouvelles

Crise du gaz : un expert met en garde contre des hausses de prix « significatives »

Le nombre de pétroliers traversant l’Atlantique avec du gaz naturel liquéfié (GNL) américain qui ont déclaré des ports d’Europe occidentale comme destination a bondi de 50% en seulement 24 heures jeudi alors que la crise énergétique du continent s’aggrave. En outre, il existe 11 autres cargaisons de GNL américain avec des destinations non déclarées dont les trajets suggèrent qu’elles sont à destination de l’Europe.

La cavalerie américaine à la rescousse de l’Europe Andrew Neil

L’ancien rédacteur en chef du Sunday Times, M. Neil, qui a démissionné de son poste chez GB News plus tôt cette année, a tweeté : « La cavalerie américaine à la rescousse de l’Europe.

« Au moins 15 pétroliers remplis de gaz naturel traversent l’Atlantique pour reconstituer les approvisionnements européens épuisés, faisant chuter les prix du gaz. »

M. Neil, qui a quitté la BBC pour GB News l’année dernière, a ajouté : « On pense également que 11 autres méthaniers transportant du gaz américain seraient en route. Merci, l’Amérique. »

Le nombre de pétroliers est passé de 10 mercredi, selon les données d’expédition.

Parmi les navires en transit, le Minerva Chios, qui a quitté le terminal d’exportation de GNL Sabine Pass de Cheniere Energy en Louisiane à la mi-novembre et était dans l’océan Indien avant d’être dérouté vers l’Europe la semaine dernière.

Les États-Unis du président Joe Biden ont envoyé 15 pétroliers GPL en Europe (Image: GETTY)

Tweet d’Andrew Neil (Image: Twitter)

Les crises énergétiques en Europe se sont intensifiées ces derniers jours après l’arrêt des réacteurs nucléaires en France, l’Allemagne enregistrant une faible production d’énergie éolienne.

La pénurie d’électricité qui en a résulté a incité les pays à brûler plus de charbon et même de pétrole pour garder les lumières allumées et les maisons chaudes, allant à l’encontre de l’engagement de la COP26 d’éliminer progressivement les combustibles fossiles.

La nouvelle des cargaisons de GNL se dirigeant vers le continent pour offrir un soulagement a fait chuter les prix du gaz à des niveaux records.

Le prix de référence du gaz en Europe a atteint un nouveau record mardi, en hausse de près de 800% depuis le début de l’année.

JUST IN : Ta faute, Barnier ! L’ex-chef du Brexit de l’UE fustigé après un empannage britannique

Le méthanier Coral Siderea à Milford Haven en septembre (Image : GETTY)

Le prix a baissé vendredi, mais il était toujours en hausse de plus de 400 %.

Sur les 15 méthaniers qui ont confirmé les ports vers lesquels ils se dirigent, le Royaume-Uni, la France et l’Espagne sont les destinations de quatre chacun, les Pays-Bas, Gibraltar et Malte en recevant un chacun.

De plus, un méthanier dont la destination n’a pas été déclarée est actuellement amarré au mouillage de Milford Haven au Pays de Galles.

L’Europe a eu un avant-goût de la gravité de la crise énergétique de cet hiver après que le Kosovo a commencé à couper l’approvisionnement en électricité de la plupart de ses deux millions d’habitants.

Vladimir Poutine, président de la Russie (Image : GETTY)

Andrew Neil lors de son bref passage sur GB News (Image: GB News)

Le pays des Balkans, qui est l’un des pays les plus pauvres d’Europe, a introduit jeudi des coupures de courant de deux heures pour la plupart des consommateurs, a confirmé le distributeur d’électricité KEDS.

S’exprimant vendredi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’Union européenne ne peut blâmer que ses propres politiques pour les prix record du gaz, car certains de ses membres revendent du gaz russe bon marché à des prix beaucoup plus élevés au sein du bloc.

Poutine a également appelé l’UE à approuver une nouvelle route du gaz russe, le gazoduc Nord Stream 2, pour atténuer la crise des prix.

Nord Stream 2 s’oppose à Washington et en particulier à plusieurs États d’Europe de l’Est, qui affirment que le gazoduc rendra l’UE encore plus dépendante du gaz russe, qui fournit déjà 35% des besoins en gaz du bloc.

Nordstream 2 relie directement la Russie à l’Allemagne (Image : GETTY)

Le gazoduc Russie-Allemagne, construit en septembre, attend toujours l’approbation réglementaire de Berlin et de Bruxelles.

S’exprimant lors d’une réunion conjointe du Conseil d’État et d’un conseil de la science et de l’éducation, M. Poutine a déclaré : « Les approvisionnements supplémentaires en gaz sur le marché européen du gaz réduiraient sûrement le prix sur un échange, sur place (marché). »

Ajoutant à la compression, le gazoduc Yamal-Europe qui envoie habituellement du gaz russe vers l’Europe occidentale circulait à l’envers pour un quatrième jour vendredi, pompant du carburant de l’Allemagne vers la Pologne, selon les données de l’opérateur de réseau allemand Gascade.

Le géant gazier russe Gazprom n’a pas réservé de capacité de transit de gaz pour les exportations via le gazoduc Yamal-Europe pour le 25 décembre, selon les résultats des enchères.

Un méthanier américain décharge des approvisionnements en Pologne en 2016 (Image : GETTY)

Gazprom réserve généralement de la capacité via la route à court terme, après que la Pologne et la Russie ont choisi de ne pas prolonger leur accord de transit à long terme l’année dernière.

M. Poutine a affirmé que la Pologne avait « mis à l’écart » la Russie de la gestion du gazoduc Yamal-Europe, qui fonctionnait en mode inverse en envoyant du gaz vers l’est.

Le gazoduc relie la Russie à la Biélorussie, puis à la Pologne et à l’Allemagne.

M. Poutine a expliqué : « Cela n’augmente pas les volumes de gaz russe sur le marché européen, donc le prix augmente.