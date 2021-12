Andrew Neil remet en question l’admission à l’hôpital d’Omicron avec un commentaire controversé | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le secrétaire à l’Éducation est apparu dans l’émission Trevor Phillips On Sunday de Sky News, où il a déclaré qu’il y avait des personnes hospitalisées avec la nouvelle variante du virus. Il a également déclaré que le Royaume-Uni était dans une « course » pour que les injections de rappel soient administrées aux adultes « le plus rapidement possible ».

Cependant, M. Neil a remis en question les affirmations de M. Zahawi avec un commentaire controversé sur Twitter.

L’ancien journaliste de la BBC a tweeté : « Nadhim Zahawi dit à Trevor Phillips et Andrew Marr qu’il y a maintenant des personnes atteintes d’Omicron dans les hôpitaux britanniques.

« Mais ce n’est pas la même chose que de dire qu’ils sont à l’hôpital à cause d’Omicron. »

Ses commentaires interviennent après qu’il y ait eu 1 898 cas confirmés d’Omicron au Royaume-Uni samedi.

Il s’agit d’une augmentation par rapport au chiffre de vendredi de 1 265.

Lors de son apparition sur Sky News, M. Zahawi a déclaré: « Il y a absolument un plan, et le Premier ministre en dira plus à ce sujet. »

Il a poursuivi: « Nous sommes déjà plus de 20 millions (booster jabs).

« Nous sommes maintenant dans une course pour que tous les adultes éligibles à leur injection de rappel soient boostés le plus rapidement possible, et le Premier ministre en dira plus à ce sujet plus tard dans la journée. »

« Je pense qu’il est trop tôt pour faire des hypothèses à ce stade. »

Le Dr Hopkins a déclaré qu’il était « inévitable » que le Royaume-Uni connaisse une « grande vague d’infections » et a soutenu le plan du gouvernement de travailler à domicile.

Elle a poursuivi: « Il est inévitable que nous assistions à une grande vague d’infections.

« Ce sur quoi nous ne sommes pas encore clairs, et c’est pourquoi nous nous assurons essentiellement que les gens sortent et se fassent vacciner, c’est à quel point cela affectera les hôpitaux.

« Je pense que nous devrons réduire autant que possible nos contacts sociaux, c’est-à-dire l’orientation du travail à domicile. »

Elle a ajouté que le gouvernement avait des décisions « très difficiles » à prendre.

Le Dr Hopkins a poursuivi: « Je pense que les restrictions annoncées par le gouvernement sont raisonnables.

« Je pense que nous devrons peut-être aller au-delà d’eux.

« Mais nous devrons surveiller attentivement ce qui se passe avec les hospitalisations. »

Des experts de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) ont calculé des chiffres qui indiquent qu’une grande vague d’infections pourrait se produire au cours des prochains mois si des mesures plus strictes ne sont pas mises en place.