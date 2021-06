Andrew Neil se moque du prince Harry et de Meghan Markle à propos d’un « étrange » camouflet au titre d’Archie Harrison | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Sussex seraient opposés à l’attribution de cet honneur à Archie Harrison parce que le titre contient le mot « stupide ». Andrew Neil de GB News a fustigé la décision lors de son segment nocturne “Woke Watch”. L’ancien présentateur de la BBC a qualifié le titre héraldique vieux de plusieurs siècles de “tout droit sorti de Game of Thrones”. Il a ensuite suggéré un titre alternatif pour Archie qui pourrait mieux plaire à Harry et Meghan.

M. Neil a déclaré à GB News: “Harry et Meghan ont rejeté le nom de comte de Dumbarton pour leur fils de deux ans.

“Ce qui semble étrange puisque Dumbarton est une belle ville sur la rive nord de la rivière Clyde juste en bas de Glasgow.

“Dominé par un rocher igné sur lequel se trouve un château qui fut une forteresse importante pendant des siècles, il pourrait être tout droit sorti de Game of Thrones.”

Le diffuseur chevronné a ensuite suggéré sarcastiquement que le couple devrait plutôt adopter “Earl of Woking” pour le titre d’Archie.

