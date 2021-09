Andrew Neil s’en prend à GB News lors de sa première apparition sur BBC “Bonne chance à eux!” | Politique | Nouvelles

Andrew Neil a fait un retour surprise à la BBC lorsqu’il est apparu à l’heure des questions et a été interrogé par Fiona Bruce sur les raisons pour lesquelles il avait choisi de démissionner de son poste de présentateur principal et de président lundi. M. Neil a livré une réponse vague dans laquelle il a invité les téléspectateurs à “se faire leur propre opinion” sur la question de savoir s’il avait quitté la chaîne en raison de ses tendances de droite avant de déclarer que sa vision de la chaîne le laissait dans un scénario “minoritaire d’un”. Mme Bruce a continuellement poussé M. Neil pour des détails, le président du Spectator ajoutant que des différences flagrantes ont commencé à émerger entre lui et son équipe.

M. Neil a quitté GB News lundi seulement trois mois après le lancement de la chaîne après que des rumeurs aient circulé selon lesquelles il s’était brouillé avec des supérieurs.

L’ancien journaliste de la BBC a noté que le lancement de la chaîne était entaché de problèmes et a déclaré à l’heure des questions que ce n’était pas un succès surprenant.

En réponse à son départ, GB News a déclaré : “Andrew est sans aucun doute l’un des meilleurs journalistes et intervieweurs de ce pays.

“GB News le remercie pour ses 12 mois de leadership, de sagesse et de conseils, et nous lui souhaitons bonne chance.”

M. Neil est apparu à la BBC où il a parlé de son départ de GB News et a déclaré à l’émission: «Eh bien, j’ai toujours été clair que ce ne serait pas une Fox News britannique.

«Et je pense que vous pourriez faire quelque chose de différent sans vous approcher de Fox.

« Fox traite des contrevérités, des vidéos de théories du complot et des fake news.

“Ce n’est pas mon genre de journalisme, je n’aurais jamais entrepris de faire ça…”

Mme Bruce a interrompu et a demandé si c’était la raison de sa sortie à laquelle M. Neil a continué et a déclaré que les gens devraient tirer leurs propres conclusions quant à la raison pour laquelle il est sur la BBC et non avec GB News.

L’animateur de l’heure des questions a ensuite fait remarquer qu’il “ne s’en tirerait pas à la légère” et a de nouveau demandé les raisons spécifiques de son départ.

Il a répondu: “Dans la période précédant le lancement, pendant le lancement et au lendemain du lancement et je pense que la plupart d’entre vous qui lisez à ce sujet sauront que vous ne pourriez pas classer le lancement sous un succès surprenant.

“De plus en plus de différences sont apparues entre moi-même et les autres cadres supérieurs et le conseil d’administration de GB News.

“Et plutôt que ces différences se rétrécissant, elles sont devenues de plus en plus larges et j’ai pensé qu’il valait mieux que si c’était la voie qu’ils voulaient emprunter, c’était à eux de décider, c’était leur argent.”

Mme Bruce a demandé si c’était la raison pour laquelle M. Neil a déclaré que le résultat était ce qui était actuellement à la télévision et a dit si les gens devaient se décider s’ils voulaient le regarder.

Il a ajouté: “Je pensais que ce n’était pas pour moi et j’avais voulu un itinéraire différent, cela ne veut pas dire que j’ai raison, ils ont tort mais c’était certainement une différence.”

Mme Bruce voulait savoir si le canal se dirigeait vers la droite, M. Neil remarquant à nouveau que les gens devraient se décider.

M. Neil leur a souhaité “bonne chance” et a déclaré que la direction dans laquelle ils allaient n’était pas celle qu’il “envisageait”, le laissant dans une “minorité d’un”