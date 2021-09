Andrew Neil s’en prend alors que l’Écosse possède «presque la moitié des 20 meilleurs hotspots Covid d’Europe» | Royaume-Uni | Nouvelles

Commentant les données, M. Neil a commenté l’aggravation du scénario de Covid dans le pays. Il a déclaré dans un tweet: “Près de la moitié des 20 principaux hotspots Covid-19 d’Europe se trouvent en Écosse, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé.” En réponse à son tweet, beaucoup se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur inquiétude et leur indignation face à l’augmentation des cas en Écosse.

Une personne a déclaré : ” Difficile d'”aimer” ce tweet Andrew, mais c’est un fait.

« L’Écosse a une petite population, mais le gouvernement écossais a dû tartaniser sa stratégie COVID et le faire différemment du reste du Royaume-Uni ; ils ont échoué.

« Je me demande si ce résultat figurera dans leur enquête « séparée » ? »

Un deuxième a déclaré: “Quiconque pense que Sturgeon a su gérer ce besoin de se réveiller et de sentir le café.”

Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, le Lanarkshire a le taux d’incidence le plus élevé pour 100 000 habitants de l’UE.

La région a signalé un taux d’incidence sur sept jours de 1 134,94 pour 100 000 au 30 août.

Le Grand Glasgow est deuxième sur la liste avec un taux de 1 032,98 pour 100 000 alors que les conseils de santé de toute l’Écosse encouragent le public à se faire vacciner.

Les autres conseils de santé figurant sur la liste des 20 premiers incluent : Lothian, Ayrshire et Arran, Forth Valley, Dumfries et Galloway, Fife, Highland et Tayside.

Lewis Morrison, président de la British Medical Association Scotland, a déclaré: «Bien qu’il soit important de surveiller des données telles que les niveaux d’occupation, plutôt que de se fier uniquement à des chiffres instantanés, le fait que les trois sites du Lanarkshire aient été proches de leur capacité reflète le type de pressions que nous subissons actuellement dans tout le NHS.

«Pour beaucoup d’entre nous, c’est déjà l’hiver alors que la demande atteint ce genre de niveaux.

“C’est vraiment inquiétant avec l’hiver pour de vrai juste au coin de la rue.”

Certains experts ont affirmé que la rentrée scolaire – le 16 août – avait déclenché une augmentation des cas qui sera bientôt observée en Angleterre.

S’exprimant à Holyrood, Mme Sturgeon a admis que la situation au nord de la frontière restait grave.

S’adressant à MSP, elle a exclu l’imposition de nouvelles restrictions, mais a indiqué qu’un verrouillage du disjoncteur pourrait être nécessaire pour endiguer l’augmentation des cas.

Elle a déclaré: “La situation à laquelle nous sommes confrontés en ce moment est grave.

« Nous devons endiguer la hausse des cas.

“Mais si cela doit être évité, il nous faudra tous faire à nouveau un effort conscient et concerté pour nous conformer à toutes les mesures d’atténuation de base qui, nous le savons, peuvent ralentir la transmission.”

Le gouvernement écossais a été approché pour commentaires.