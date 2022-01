Andrew Neil soutient la furieuse diatribe anti-vaxxer de Rod Liddle | Royaume-Uni | Des nouvelles

M. Liddle a lancé une attaque cinglante contre ceux qui refusent de se faire vacciner contre le Covid. Il a affirmé que les anti-vaccins sont « obsessionnels dans leur fureur, inébranlables dans leur certitude » après que le journaliste a reçu son coup de rappel.

Dans sa dernière chronique dans le Times, M. Liddle a écrit : « L’un des plus grands plaisirs accessoires de cette pandémie de Covid a été la profusion de messages privés que je reçois sur les réseaux sociaux, souvent tapés en majuscules, de la part de personnes qui semblent avoir eu leur cerveau. retiré avec une cuillère à soupe et remplacé par des Doritos écrasés à la saveur Ranch Dipped Hot Wings. Oui, bien sûr, ce sont les antivaccins. «

Maintenant, le vétéran de la radiodiffusion, M. Neil, a soutenu la description de M. Liddle des anti-vaccins après qu’ils se soient « empilés » sur lui ce week-end.

M. Neil a tweeté: « Rod Liddle sur les anti-vaccins: » les gens qui ont eu leur cerveau enlevé avec une cuillère à soupe et remplacé par des Doritos écrasés à la saveur Ranch Dipped Hot Wings « .

« Ils se sont entassés sur moi ce week-end donc je peux confirmer cette définition.

« Certaines sessions de blocage satisfaisantes. Ensuite, s’il vous plaît. »

Son commentaire sur ceux qui s’accumulent sur lui pourrait faire référence à un récent tweet du présentateur de GB News, Calvin Robinson.

Samedi, M. Robinson a tweeté une photo d’un article écrit par M. Neil en décembre.

Dans un article publié dans le Daily Mail le mois dernier, le vétéran de la radiodiffusion a déclaré que ceux qui refusent de se faire vacciner mettent le reste du pays « en danger de plus de restrictions ».

« Et s’il tentait de contrôler l’opposition ? »

À la suite du tweet, M. Neil a fait face à une avalanche d’abus sur les réseaux sociaux alors que les gens exhortaient l’ancien journaliste de la BBC à « rester en France ».

Un utilisateur de Twitter, nommé Rob (@Scally_Lewis), a écrit : « Si @afneil (Andrew Neil) se sent si fort, il devrait simplement rester en France et profiter de la façon dont ils vivent avec les blocages et les manifestations. »

Depuis décembre, les adultes en Angleterre doivent présenter un pass Covid pour entrer dans les boîtes de nuit, les grands matchs sportifs et autres grands événements.

Les nouvelles règles exigent une preuve de double vaccination ou un test négatif récent pour entrer dans certains sites.

La semaine dernière, les députés français ont approuvé un nouveau laissez-passer pour le vaccin COVID-19 après trois jours de débat.

Les mesures vont maintenant être examinées et votées au Sénat la semaine prochaine.

Si elles sont approuvées, les nouvelles mesures signifieraient que les personnes âgées de 12 ans et plus devraient prouver qu’elles sont complètement vaccinées pour utiliser les transports en commun et entrer dans les bars ou les restaurants.

Un test Covid négatif ne suffira plus hormis pour l’accès aux structures et services de santé.

Ces mesures ont en outre été alimentées par les propos d’Emmanuel Macron selon lequel il souhaitait « p*** off » les non vaccinés.