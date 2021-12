Andrew Neil tord le couteau dans Boris alors que les conservateurs se préparent pour une semaine d' »autodestruction » | Politique | Des nouvelles

Le diffuseur chevronné s’est rendu sur Twitter pour souligner comment les conservateurs ont lancé la « semaine du crime » lundi dernier « ne réalisant pas que les crimes sur lesquels nous finirions par nous concentrer étaient les leurs ». M. Neil s’est interrogé sur le thème choisi par les conservateurs cette semaine en suggérant « l’autodestruction ».

L’ancien présentateur de la BBC a tweeté : « Lundi dernier, les conservateurs ont lancé la semaine du crime, ne réalisant pas que les crimes sur lesquels nous finirions par nous concentrer étaient les leurs.

« Vous vous demandez quel sujet ils choisiront cette semaine ? Autodestruction ? »

Le tweet brutal de M. Neil intervient alors que le Premier ministre a été au centre d’une dispute au sujet de prétendues parties enfreignant les règles à Noël dernier.

M. Johnson a insisté aujourd’hui sur le fait que « je n’ai certainement enfreint aucune règle » après que des photos de lui soient apparues ce week-end en train de participer à un quiz festif qui aurait eu lieu le 15 décembre.

Downing Street a admis que M. Johnson avait « brièvement » assisté au quiz « virtuel ».

Le Sunday Mirror a cité une source qui a déclaré que de nombreux membres du personnel étaient entassés devant des ordinateurs dans leurs bureaux de Downing Street, posant des questions et buvant de l’alcool pendant le quiz.

Les restrictions de niveau 2 à Londres le 15 décembre ont déclaré qu’il ne pouvait y avoir de mélange de ménages à l’intérieur, à part les bulles de soutien, et un maximum de six personnes à l’extérieur.

Les directives officielles stipulent qu’il ne devrait pas y avoir de déjeuners ou de fêtes de travail « lorsqu’il s’agit d’une activité principalement sociale » et ils n’ont pas été exemptés à des « fins de travail ».

Le chef du Parti conservateur fait également face à des allégations selon lesquelles il aurait induit son conseiller en éthique en erreur sur ce qu’il savait d’une rénovation de son appartement de Downing Street.

Lord Geidt, le conseiller indépendant sur les intérêts des ministres, a demandé des réponses à M. Johnson sur la situation et pourrait produire ses conclusions cette semaine, en supposant qu’il envisage sa position.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que M. Johnson et son conseiller s’exprimaient régulièrement et que « nous continuons à rester en contact avec Lord Geidt et à répondre à toutes les autres questions qu’il pourrait avoir ».

Pendant ce temps, M. Johnson est confronté à une rébellion majeure contre les nouvelles règles de Covid avec environ 75 conservateurs envisageant de se rebeller lors du vote critique de mardi.

Et jeudi, l’élection partielle a lieu dans le North Shropshire à la suite de la dispute contre Owen Paterson.

Ce qui devrait être une victoire confortable pour les conservateurs – M. Paterson avait une majorité de près de 23 000 – semble maintenant incertain.