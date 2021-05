Andrew Pollard: la pandémie est “ terminée ” si les vaccins empêchent les gens d’aller à l’hôpital

Le professeur Andrew Pollard a donné une évaluation positive des chances du Royaume-Uni de mettre fin à la pandémie malgré l’inquiétude de certains scientifiques quant à l’augmentation des cas de la variante indienne la plus transmissible.

Il a déclaré: «Si la génération actuelle de vaccins parvient à empêcher les gens d’aller à l’hôpital… alors la pandémie est terminée.»

Ses commentaires sont intervenus après que de nouvelles données de Public Health England samedi soir aient montré que les jabs Pfizer et Oxford / AstraZeneca étaient moins efficaces pour réduire la maladie symptomatique chez les personnes qui avaient contracté la souche indienne B.1.617.2, par rapport à la souche indienne B.1.617.2 auparavant dominante. Kent souche.

Le professeur Pollard a déclaré au programme Today de la BBC que la question clé n’était pas de savoir si les vaccins étaient efficaces pour réduire les maladies bénignes – mais dans quelle mesure ils étaient efficaces pour empêcher les gens de sortir de l’hôpital.

Il a déclaré que le Royaume-Uni devrait «vivre avec le virus d’une manière ou d’une autre», ce qui revient à vivre avec la grippe. Il a ajouté: “Mais cela n’a pas d’importance – si la plupart des gens ne sont pas hospitalisés, le NHS peut continuer à fonctionner et la vie redeviendra normale.”

Seule l’Organisation mondiale de la santé a la capacité de déclarer une pandémie officiellement terminée. Le professeur Pollard aurait tenu à partager de bonnes nouvelles sur l’efficacité des vaccins à ce jour, mais n’avait pas l’intention de déclarer la victoire dans la bataille contre le covid, a-t-on dit au Standard.

Il a déclaré que les scientifiques savaient maintenant comment faire des injections de rappel, si une troisième dose était nécessaire à l’automne, ou un vaccin modifié pour cibler des variantes.

Il a déclaré: «Nous sommes dans une très bonne position. Nous disposons actuellement de vaccins très efficaces. Nous avons juste besoin de regarder les données. »

Il a déclaré que le «message de santé publique» clé des dernières recherches était qu’il était vital de se faire vacciner – en particulier les personnes âgées de 50 ans et plus. «Le virus nous trouvera si nous ne sommes pas vaccinés», a-t-il déclaré.

La recherche PHE, menée entre le 5 avril et le 16 mai, et impliquant 1054 personnes connues pour avoir la souche indienne de Covid, a révélé que le jab Pfizer était efficace à 88% contre la variante B1617.2 deux semaines après la deuxième dose, par rapport à 93 pour cent d’efficacité contre la variante B117 Kent.

Il a constaté que deux doses du vaccin Oxford / AstraZeneca étaient efficaces à 60% contre la maladie symptomatique de la souche indienne, contre 66% contre la variante de Kent.

Cependant, les deux vaccins n’étaient efficaces que de 33% contre la souche indienne trois semaines après la première dose, contre environ 50% d’efficacité contre la variante de Kent.

On dit que la performance plus faible du jab Oxford / AstraZeneca est due au fait qu’il a été déployé après le jab Pfizer, et qu’il faut plus de temps pour offrir la protection la plus complète possible.

PHE a déclaré que «des niveaux d’efficacité encore plus élevés» sont attendus contre l’hospitalisation et la mort.

Ces données seront publiées dans les prochaines semaines – à l’heure actuelle, il n’y a pas assez de cas où des personnes ont été gravement malades à cause de la variante indienne.

Selon les dernières données de PHE, la variante indienne, également connue sous le nom de VOC-21APR-02, avait causé la mort de six personnes en Angleterre mardi dernier.

Au cours de la même période, il y a eu 104 admissions aux A&E à la suite de la variante, dont 31 patients ont dû être admis dans un service.

Une analyse PHE distincte indique que le programme de vaccination Covid a jusqu’à présent évité 13 000 décès et environ 39 100 hospitalisations chez les personnes âgées en Angleterre, jusqu’au 9 mai.