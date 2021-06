Andrew Rannells: Que regarder en streaming si vous aimez l’étoile du Livre de Mormon

Grande bouche (Netflix)

Big Mouth est une série animée qui suit des personnages au début de leur adolescence alors qu’ils explorent leurs hormones croissantes, leur sexualité, leurs émotions, leur amitié et d’autres sujets importants. La distribution principale comprend Nick Kroll, John Mulaney, Jessi Klein, Jason Mantzoukas, Jenny Slate (qui a été remplacée par Ayo Edebiri) et Maya Rudolph.

Andrew Rannells joue Matthew, l’étudiant ouvertement gay dans Big Mouth. Matthew a commencé la série en tant que personnage récurrent, mais est devenu de plus en plus important pour la série, d’autant plus qu’il aborde davantage de sujets tels que l’identité queer et la sexualité. Big Mouth capture la maladresse de grandir d’une manière unique, étrange, originale et amusante. Cela fait que ses téléspectateurs adultes se souviennent des moments dignes de la grimace de leur adolescence et sont reconnaissants que ces jours soient révolus.

Flux Grande Bouche sur Netflix.