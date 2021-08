Andrew Robertson et James Milner pourraient revenir, Fabinho et Alex Oxlade-Chamberlain en derniers, Hakim Ziyech et N’Golo Kante poussant pour commencer

in

Liverpool et Chelsea devraient s’affronter dans un titre à six points en Premier League à Anfield ce samedi.

Les deux équipes ont récolté le maximum de points lors de leurs deux premiers matches dans l’élite, après avoir enregistré des victoires confortables sur leur opposition précédente.

getty

Liverpool de Jurgen Klopp fait face à un gros test contre Chelsea ce week-end

Cependant, le concours de ce week-end sera probablement une bataille beaucoup plus compétitive entre deux des équipes les plus dominantes de la ligue.

Romelu Lukaku a causé toutes sortes de problèmes à Chelsea lors de ses deuxièmes débuts pour le club contre Arsenal, tandis que Liverpool espère que la menace continue de joueurs tels que Trent Alexander-Arnold, Mo Salah et Sadio Mane pourra débloquer la défense obstinée de Thomas Tuchel.

Nouvelles de l’équipe de Liverpool

Andrew Roberton et James Milner pourraient revenir en lice pour l’équipe de Jurgen Klopp ce week-end après avoir raté leur match contre Burnley.

Robertson était un remplaçant inutilisé pour l’affrontement tandis que Milner manquait à cause d’un coup tardif.

Alex Oxlade-Chamberlain et Fabinho ont également raté le match pour des “raisons personnelles” et pourraient revenir dans le compte pour le choc avec les Bleus.

Thiago Alcantara et Jordan Henderson ont terminé leur retour de blessure contre les Clarets et devraient être en lice contre Chelsea, tandis qu’Alexander-Arnold espère figurer malgré un coup tardif à Anfield samedi.

.

Thomas Tuchel espère remporter trois victoires sur trois face à Liverpool Nouvelles de l’équipe de Chelsea

Christian Pulisic est incertain pour affronter Liverpool après avoir été testé positif pour COVID-19 avant le choc du week-end avec Arsenal.

Dans des nouvelles plus positives, N’Golo Kante et Hakim Ziyech ont poursuivi leur remise en forme après leurs blessures respectives à la cheville et à l’épaule en se présentant comme remplaçants en deuxième mi-temps contre les Gunners.

À condition qu’il n’y ait pas eu de nouveau revers, Tuchel espère que le duo sera en lice pour commencer l’affrontement à Anfield.

.

Liverpool a cruellement manqué la présence de ses supporters pendant la grande majorité de la saison dernière Liverpool v Chelsea: couverture talkSPORT

talkSPORT aura des commentaires en direct sur Anfield lors de «Gameday Exclusive» avec Faye Carruthers avec le coup d’envoi prévu à 17h30.

talkSPORT.com animera également un blog en direct de toute l’action.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.