Andrew Rosindell contre-attaque après que le député a demandé à la BBC de faire exploser quotidiennement l’hymne national | Politique | Des nouvelles

Andrew Rosindell, qui représente la circonscription de Romford depuis 2001, a suggéré aux radiodiffuseurs de sonner l’hymne national à la fin des programmes. Il a déclaré jeudi à la Chambre des communes: «Je sais que le ministre conviendra que le chant de l’hymne national est quelque chose qui apporte stabilité et fierté à notre nation.

« Donc, cette année, le jubilé de platine de la reine, le ministre prendra-t-il des mesures pour encourager les radiodiffuseurs publics à jouer l’hymne national et s’assurer que la BBC le restaure à la fin de la programmation de la journée, avant de passer à BBC World Service ? »

Sa suggestion a suscité une réaction positive parmi les ministres du gouvernement, dont beaucoup ont exprimé leur accord.

Le ministre de la Culture Chris Philp, 45 ans, a déclaré aux députés que « plus nous entendons l’hymne national chanté, franchement, mieux c’est ».

Alors que la secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, 64 ans, a pu être entendue en train de dire « une question fantastique » après que M. Rosindell eut conclu la présentation de son idée avancée.

« Un moyen infaillible de retourner les gens contre le patriotisme est de le leur enfoncer dans la gorge.

« Nous n’avons pas besoin de chanter ce terrible chant funèbre pour célébrer cet endroit, ou même, si nous le voulons bien – la reine. »

Le commentateur Ian Dunt a écrit : « Le seul débat à distance intéressant sur l’hymne national est de savoir si nous avons besoin d’un meilleur. Et même cela n’est pas très intéressant car évidemment nous le faisons.

La BBC joue déjà l’hymne national à la fin de chaque journée sur Radio 4, ce que le journaliste et producteur de la BBC Charlie Haynes a rappelé au député.

Il a écrit à ses 13 000 abonnés sur Twitter : « Déçu d’apprendre qu’Andrew Rosindell n’est pas un auditeur passionné du Shipping Bulletin, car Radio 4 diffuse l’hymne national tous les jours à la fin de la programmation, après les prévisions.

Certains utilisateurs de Twitter ont cependant salué l’idée de M. Rosindell.

Un utilisateur a écrit : « Cela me semble assez juste. Les Américains jouent leur hymne national à 16 heures tous les jours sur leurs bases aériennes britanniques de Lakenheath, Mildenhall et Feltwell.

Un autre a déclaré : « Une réaction étrange. On y jouait avant, et je ne sais pas pourquoi ça s’est arrêté. À part cela, c’est l’hymne national, après tout, et il ne faudra pas exactement de grosses sommes d’argent pour le produire; ce ne sera pas non plus un inconvénient pour qui que ce soit.

« En tant que tel, pourquoi le ridicule ? »