Andrew Toles, de la Major League Baseball au drame intense de la vie

Le 8 juillet 2016, le Dodgers Los Angeles a accueilli les Padres de San Diego au esquive Stade. C’était vendredi et l’ambiance festive de la Californie des week-ends régnait.

Ce jour-là, 43 588 fans ont visité le Dodger Stadium. Chacun d’eux devait assister aux débuts d’un jeune prometteur de la Dodgers. Il venait de briser chacune des divisions de la Ligue mineure. Sa moyenne globale était de .331, et en 82 matchs, il avait emprunté 23 plaquettes sans jamais les rendre.

Les Dodgers relancent Andrew Toles pour commencer au champ de centre ce soir; ils ont abattu Carlos Frías. #Battre pic.twitter.com/EoxE6v3Hro – #BeatSF (@NacionDodgers) 8 juillet 2016

André Toles, son nom, il allait faire ses débuts cette nuit-là en gardant le pré central et en atteignant le huitième rang. Il se précipitait dans l’action et BJ Upton dans le premier au bâton a frappé une ligne dans sa zone de garde pour marquer le coup et donner à Toles son premier lancer en tant que joueur de la ligue majeure.

La première MLB d’Andrew Toles au bâton ? DOUBLE. ?? ?? – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 9 juillet 2016

En fin de deuxième manche, c’était au tour de la recrue de 24 ans. Il a affronté le lanceur Andrew Cashner et a touché une connexion au terrain central sur le premier lancer qui s’est transformé en un double. Les Dodgers gagnaient 4-3 et son coup sûr représentait la possibilité d’étendre l’avantage.

C’est l’ancien @BGHotRods OF Andrew Toles premier coup, avec Vin Scully sur l’appel pic.twitter.com/LdFeAIu1NX – Micheal Compton (@ mcompton428) 9 juillet 2016

Andrew a répété dans l’alignement tout au long du mois de juillet, même dans les matchs dans lesquels il n’était pas un partant, il venait de frapper par pincement et avait une fiche de 6-3. Il a terminé le mois avec une moyenne de .316.

Le 22 août pourrait être votre date préférée, ouais André pourrait venir se souvenir de certains. Ce jour-là, il a frappé un grand chelem en neuvième manche lorsque son équipe a perdu 8-6 contre les Rockies du Colorado.

Dave Roberts a comparé le coup de circuit de Zach McKinstry au grand chelem d’Andrew Toles à Coors Field pour effectuer un retour en 2016. Toles a dit à l’époque qu’il essayait juste de frapper une mouche sac. Il y a eu deux sorties lol – Dodger Blue (@ DodgerBlue1958) 4 avril 2021

Il semblait que les planètes s’étaient alignées pour les jeunes et l’avenir dans le MLB J’ai ouvert les portes pour l’embrasser.

Et les Cubs de Chicago dans les Championship Series comprendraient bien pourquoi il était venu. André, quand il les a produits 13-6 et a été l’une des pièces clés même dans la défaite de la Dodgers. Certains ont catalogué la série comme une émission solo et c’était le gars André Toles.

2017 lui a apporté une blessure qui l’a amené à se faire opérer fin avril, puis il a passé 2018 principalement en Oklahoma à la recherche de sa forme 2016.

ICYMI : Personne ne sait quand Andrew Toles pourrait se présenter à l’entraînement de printemps. Https://t.co/3mcqpPAF8n – Dodgers Nation (@DodgersNation) 20 février 2019

Je me souviens au début de l’entraînement de printemps en 2019 quand il a été annoncé que tous les joueurs de position étaient déjà à Rancho Cucamonga et seulement André Toles, dont on attendait beaucoup pour cette saison, est en attente de déclaration en raison de problèmes personnels.

Andrew Toles manquera la formation de printemps sur les « affaires personnelles » https://t.co/fVp32hDmMV pic.twitter.com/H6NORCrejr – Hayon des Dodgers (@DodgersTailgate) 19 février 2019

André paru fin avril. Il a signalé et a été laissé dans une formation prolongée pour rattraper le temps perdu. Mais je n’allais plus retourner dans les Ligues majeures, je n’allais plus revenir pour être André Toles, le numéro 90 du Dodgers des anges.

Les Dodgers ont annoncé qu’Andrew Toles (OF) a été placé sur la liste restreinte. Il a été retiré de la liste des 40. pic.twitter.com/WysfiNcJ4e – Domingo Tavárez (@domingotavarez_) 12 mars 2019

Plus tard, il a été placé sur la liste restrictive, alléguant une situation personnelle comme raison et la question n’a plus jamais été discutée.

André il est réapparu dans l’actualité fin juin 2020. Il a été arrêté pour avoir dormi à l’extérieur de l’aéroport de Key West en Floride. Avant d’être arrêté, les agents lui ont demandé à plusieurs reprises de se retirer et n’a pas répondu de manière adéquate.

L’ancien voltigeur des Dodgers sans-abri Andrew Toles est toujours détenu en Floride. pic.twitter.com/v1wdNOXMTr – Dans le sport (@endeportes) 1er juillet 2020

Selon sa sœur, Morgan Toles, un événement similaire s’était produit récemment dans le Kentucky et un peu plus tôt, à Hong Kong, lorsque les autorités de l’ambassade des États-Unis ont dû intervenir après qu’Andrew ait passé deux mois en prison pour vol de nourriture dans un service. centre.

Andrew a un trouble bipolaire diagnostiqué et une schizophrénie. C’était finalement le problème personnel qu’Andrew a traîné dans le temps et qui l’a empêché de poursuivre sa brillante carrière dans les ligues majeures.

Andrew Toles : le joueur de baseball qui est passé de la réalisation d’un rêve à un cauchemar https://t.co/GoFQmKKvF1 pic.twitter.com/HMtAMwi0hs – Série Caraïbes (@seriedelcaribe_) 4 juillet 2021

Le joueur, non plus, l’homme, le jeune homme, l’être humain, a perdu tout contact avec la réalité. Il est passé par plus de 20 établissements de santé aux États-Unis et après un bref traitement, il est libéré. Et puis tout recommence. La famille s’est battue pour la garde mais André Il devrait y renoncer dans son bon sens, et cela n’en arrive jamais à ce point.

Pour Alvin Toles, son père, qui a pris soin du fils par la main et demande chaque jour à Dieu de lui rendre la raison, même si cela peut sembler fou, c’était une excellente nouvelle d’apprendre qu’Andrew avait été retrouvé à Key West et mis en prison. L’alternative était terrible.

Selon Mogan, il y a de nombreuses nuits où il entend son père pleurer, secrètement, pour que sa force de père de famille ne semble pas amoindrie. Les jours heureux de l’été et de l’automne 2016 ne restent qu’un souvenir plus qu’il ne pourrait l’être.

Alvin espère qu’un jour peut-être, lorsque les Dodgers de Los Angeles arriveront à Atlanta, son fils pourra leur rendre visite et peut-être que les visages familiers lui permettront de vivre des moments de santé mentale.

Une ville, deux territoires différents, géographique et humain ! Le 13 mars, il a été annoncé que les Dodgers de Los Angeles renouvelaient Andrew Toles, malgré sa maladie mentale qui le rend incapable de jouer. – Jesus Fernandez 🇨🇺⚾️ (@ jesusLCA2017) 6 mai 2021

Le 13 mars 2021, les Dodgers de Los Angeles ont annoncé qu’ils renouvelaient unilatéralement leur contrat avec Andrew, et l’ont immédiatement placé sur la liste restrictive. Cela permet au joueur d’accéder à des services de santé fondamentalement essentiels dans sa situation délicate et sa famille.

#MLB Détail du niveau de la Ligue majeure. Justin Turner des Dodgers a proposé de payer les traitements médicaux nécessaires à la rééducation d’Andrew Toles, son ancien coéquipier à Los Angeles. pic.twitter.com/p45swpoNMM – Entraînement spécial ⚾️ (@FEBeisbol) 1er juillet 2020

La relation de Toles avec Friedman va au-delà des Dodgers. Le manager Andrew est celui qui a sélectionné le joueur Andrew pour les Rays de Tampa au troisième tour du repêchage amateur 2012. Les Dodgers se sont mobilisés aux côtés de la famille Toles dans ce combat difficile.

Les Dodgers renouvellent le contrat d’Andrew Toles, poursuivant leurs efforts pour fournir un soutien – Via @ChadMoriyama – https://t.co/i7y5ZZHdB4 pic.twitter.com/53Pik1jhbv – Dodgers Digest (@DodgersDigest) 12 mars 2021

Alvin n’a pas perdu espoir que son fils, Andrew, le n ° 90 des Dodgers de Los Angeles en 2016, revienne un jour de la main de Dieu. Et ce jour-là, il y aura sûrement plus de 45 000 fans dans les gradins du Dodger Stadium pour applaudir son nom.