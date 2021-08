Andrew Torba de Gab répond après que Dan Bongino l’ait qualifié de “clown” et de “fraude” ⋆ 10z viral

Andrew Torba de Gab a répondu à Dan Bongino en le décrivant comme un “clown” et un “escroc”, après que Torba ait critiqué ce qu’il considère être les conditions d’utilisation anti-liberté d’expression pour l’utilisation de Rumble, la plate-forme vidéo dans laquelle Bongino a récemment investi.

Rumble, la plate-forme vidéo qui se présente comme une alternative à la liberté d’expression à YouTube, a été critiquée par Andrew Torba, pour avoir amené des libéraux de haut niveau « pro-liberté d’expression » comme Tulsi Gabbard et Glenn Greenwald sur la plate-forme, puis les avoir payés des centaines de milliers de dollars pour leur contenu. Il a également noté que Rumble a une réglementation sur les discours de haine, ce que Greenwald lui-même a confirmé dans une interview avec le Washington Post. “Vous ne pouvez pas continuer et dire des trucs racistes”, a déclaré Greenwald, omettant de préciser ce que Rumble considérait comme “raciste”.

Dans son émission, Dan Bongino a lancé une série d’attaques émotionnelles contre Torba pour avoir critiqué Rumble lors de leur « grand jour », le qualifiant de « joker », de « fraude » et de « clown ». Dans un article sur Facebook, Bongino a ajouté que les critiques de Torba étaient une « crise de colère enfantine » parce que Rumble a réussi, le décrivant comme « pathétique », affirmant qu’il ne se soucie que de lui-même. “C’est embarrassant”, a écrit Bongino. «Je suis désolé de faire cela, mais Torba croit clairement qu’un peloton d’exécution circulaire est une stratégie efficace, et il choisit de rendre ses explosions émotionnelles publiques. Ils exigent une réponse honnête.

Torba a répondu aux affirmations de Bongino dans une vidéo publiée sur Gab TV et dans une déclaration écrite en ligne. Il a fait valoir qu’il n’avait jamais critiqué d’autres sites véritablement libres d’expression, y compris les concurrents de YouTube Bitchute et Odysee. Il a en outre ajouté que Rumble est basé au Canada, un pays doté de lois strictes sur les discours haineux et, en tant que tel, serait soumis à leurs réglementations légales. Comme l’a rapporté National File, le règlement sur le discours sur Rumble, qui interdit spécifiquement « l’antisémitisme » ainsi que le « discours de haine », a été créé le jour où le président Donald Trump a rejoint la plate-forme.

“Ce n’est pas une question de compétition pour moi, c’est une question de principe”, a déclaré Torba. “Avoir des plates-formes qui se disent libres d’expression, alors qu’elles ont les mêmes conditions de service et les mêmes règles que Big Tech, n’est pas acceptable”, a poursuivi Torba. « Si vous vous qualifiez de plate-forme de ‘liberté d’expression’, vous feriez mieux d’avoir des conditions d’utilisation qui reflètent cette affirmation. Sinon : vous êtes au pire un subversif et au mieux un hypocrite.

Le PDG de Gab a confirmé que le site était également un refuge pour les libéraux à publier sans crainte de censure, y compris ceux comme Greenwald et Gabbard, mais qu’il conteste le financement par Bongino de ces libéraux de premier plan et non des créateurs de contenu conservateurs qui auraient pu être annulée par d’autres médias sociaux et plateformes financières. « Il y a maintenant [conservative dissidents] qui sont bannis du secteur financier… Que faites-vous ici ? Vous ne soutenez pas ces gens qui disent la vérité au pouvoir, vous soutenez les libéraux », a soutenu Torba. “Le problème, c’est que vous payez ces gens à six chiffres alors que nos propres gens de notre côté ne peuvent même pas ouvrir un compte bancaire.”

Torba a en outre confirmé qu’il travaillerait avec plaisir avec Bongino et d’autres “contre nos ennemis communs”, si Rumble supprimait la clause de discours de haine de leurs conditions de service. “D’ici là, Gab et d’autres continueront d’être le fer de lance de la liberté d’expression sur Internet et nous appellerons absolument ceux qui prétendent être quelque chose qu’ils ne sont pas.”

Ce n’est pas la première fois que Torba et Bongino se font face. En février, Bongino a faussement accusé Torba d’être derrière un article du National File qui critiquait le PDG de l’époque de Parler, Mark Meckler, qui est lié au projet de Convention des États soutenu par Soros, qualifiant le reportage de «canular» délibérément déterminé à saper Le succès de Parler pour le gain personnel de Torba. Torba a déclaré qu’il était “honte” que Bongino ait fait des allégations “sans fondement” contre lui “parce qu’un média a rapporté quelque chose” que Bongino n’aimait pas. “Comportement bizarre d’un homme adulte adulte”, a ajouté Torba à l’époque.