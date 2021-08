Andrew Velasquez brille avec les Yankees après avoir traversé quatre équipes dans les majors

Celui d’origine portoricaine André Vélasquez a dû traverser beaucoup de moments difficiles pour briller en quelques matchs avec le Yankees de New York dans le MLB.

Velázquez a été signé en 2012 par les Diamondbacks de l’Arizona, puis a été échangé aux Rays de Tampa aux côtés de Justin Williams en échange de Jeremy Hellickson, où il a fait ses débuts en Ligue majeure en jouant 13 matchs avec 300 d’AVG.

Alors que le 3 juillet 2019, il a été échangé aux Indians de Cleveland en échange d’argent. Où il n’a joué que 5 matchs avant d’être mis au ballottage. Peu de temps après, les Orioles de Baltimore ont affirmé André VélasquezLà, il a joué 40 matchs dans les ligues majeures, en battant 159. avec 0 circuits, 4 points produits, 2 bases volées et 10 coups sûrs en 63 présences au bâton.

Puis le 3 janvier 2021, il a signé un contrat de Ligue mineure avec le Yankees de New York, et bien qu’il ait touché 200. avec 1 point produit et 3 buts volés, Aaron Boone a fait l’éloge de ses jambes et de sa défense dans différentes positions sur le terrain, pour lesquelles il a été envoyé chez les mineurs.

Voici sa séquence :

Le 9 juin 2012, signé par les Diamondbacks de l’Arizona. Le 14 novembre 2014, il est échangé aux Rays avec Justin Willians contre Jeremy Hellickson. Le 3 juillet 2019, échangé aux Indiens contre de l’argent. 14 février 2020 désigné pour affectation par les Indiens. Le 19 février 2020 signé par les Orioles. Le 2 novembre 2020, il a opté pour la libre agence. Le 5 janvier 2021, il signe avec les Yankees de New York.

André Vélasquez Le joueur de 27 ans, 5’9, a frappé 283. avec 7 circuits, 43 points produits, 32 buts sur balles, 26 buts volés, 18 doubles, 3 triples et 65 coups sûrs au Triple-A avec les Bronx Mules.

Avec la blessure de Gleyber Torres et Gio Urhsela, le Yankees ils ont fait appel à la grande équipe, pour laquelle il rêvait de jouer étant enfant en grandissant dans le même Bronx.

Depuis qu’il en a eu l’occasion, il joue à l’arrêt-court, où il a l’air spectaculaire défensivement et sans parler de son frappeur, en environ 11 matchs, il frappe 280. avec 7 coups sûrs, 4 points produits, 2 bases volées et 5 marqués dans le point produit. . MLB2021.

