Andrew Wiggings précise qu’il a été vacciné pour jouer en NBA

Andrew Wiggins a été vacciné contre le coronavirus et pourra jouer avec Guerriers de l’état d’or chaque match à domicile cette saison. Cependant, le joueur n’est pas du tout satisfait de la décision qu’il a prise. Le joueur a pu faire ses débuts avec ceux de la Baie lors de la victoire hier matin contre les Blazers et a tenu à préciser très clairement qu’il a pratiquement été contraint de faire quelque chose dont il ne voulait pas : se faire vacciner.

Il doit être très clair que Wiggins n’a pas été forcé de se faire vacciner, il avait d’autres options, mais les amendes financières et l’incapacité de jouer à domicile et aux matchs de New York l’ont “obligé” à le faire. Dans tous les cas, le message final que Wiggins envoie à ses followers est négatif. Il semble qu’ils l’aient obligé à le faire, alors que rien n’est plus éloigné de la vérité, c’est lui qui n’a pas voulu suivre une série de règles sanitaires qui lui permettront de ne pas mettre sa santé et celle des gens autour de lui à risque.

Vacciné

95% des joueurs NBA ont déjà été vaccinés. Il ne reste plus guère de groupe de résistance, emmené par Bradley Beal et Kyrie Irving, qui semblent finir par vacciner, mais qui résistent jusqu’au bout, on ne sait pas si clarifier leur position ou voir si la NBA cède. et assouplit les mesures (quelque chose qui n’arrivera pas).

Les nouvelles de Wiggins, en tout cas, et peu importe ce qu’il voulait faire, sont très bonnes pour les Golden State Warriors. Un atout de plus dans une année où ils veulent gagner à nouveau.