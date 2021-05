Andrew Wiggins joue Curry et les Warriors battent les Suns

12/05/2021 à 07h50 CEST

.

L’attaquant canadien Andrew Wiggins a retrouvé son meilleur toucher du poignet et Avec 38 points, il était en charge de diriger l’attaque des Golden State Warriors qui ont battu les Phoenix Suns 122-116..

Après avoir remporté la veille les Utah Jazz (119-116), l’équipe avec le meilleur bilan de la Conférence Ouest, ils ont reçu les Suns, qui ont le deuxième meilleur, et les Warriors ont de nouveau été des bourreaux. notez que dans les séries éliminatoires, ils peuvent également battre n’importe quel adversaire.

Avec Wiggins, le meneur vedette Stephen Curry a atteint 21 points avec 1 tir sur 11 sur 3, tandis que l’attaquant vétéran Draymond Green est devenu le joueur le plus complet des Warriors en contribuant un triple-double de 11 points, 10 rebonds et 11 passes décisives..

L’escorte de réserve Jordan Poole était également le sixième joueur à nouveau et un facteur de surprise gagnant avec 20 points et l’attaquant Kent Bazemore, qui a commencé, a confirmé qu’il avait atteint son meilleur niveau de jeu et a contribué 17 points supplémentaires.

La victoire, la quatrième consécutive, permet les Warriors (37-33) consolident à la huitième place de la Conférence Ouest en attendant ce que les septièmes Lakers de Los Angeles peuvent faire.

Les Suns (48-21), qui ont subi la deuxième défaite consécutive, ont perdu une belle occasion d’avoir réduit le déficit d’un match et demi qu’ils avaient avec le Jazz (50-19) dans la lutte pour le meilleur record de la Conférence Ouest et de la ligue.

Maintenant, le Jazz reposé a deux matchs d’avance avec les deux équipes trois matchs pour aller à la fin de la saison régulière.

L’escorte hispanique Devin Booker avec 34 points, sept rebonds et quatre passes, a remporté le match de but individuel contre Curry, mais n’a pas pu donner la victoire à l’équipe.

Ni le double-double de la base vétéran Chris Paul qui a récolté 24 points et 10 passes décisives, ni 20 buts de l’attaquant Jae Crowder.