Andrew Wiggins : « La NBA devrait craindre le retour de Klay Thompson »

Guerriers de l’état d’or est en ce moment le roi de la NBA. La franchise de San Francisco n’est pas seulement un leader de la Conférence Ouest, mais a également un record de 28 victoires et seulement sept défaites, le plus élevé des 30 équipes de la ligue.

Tout cela grâce à une brillante performance collective tant offensivement que défensivement des joueurs emmenés par Steve Kerr. Menée par un Stephen Curry visant le MVP de la saison, cette franchise semble pour l’instant n’avoir aucun toit au sein de la NBA.

Et le meilleur pour eux c’est que j’ai encore besoin de revenir Klay Thompson. Le gardien est sur le point de revenir de sa deuxième blessure, survenue avant le début de la saison 2020/21, alors qu’il s’était remis d’une autre qu’il avait subie lors de la finale NBA 2019. C’est-à-dire près de deux ans et demi plus tard.

C’est ainsi qu’il avertit Andrew Wiggins, actuel deuxième sabre offensif de ces Warriors, conscient qu’avec le retour de Klay il perdra de l’importance dans l’aspect défensif (en moyenne 19,0 points, 4,5 rebonds et 1,8 passes décisives par match).

Un retour qu’il qualifie de « redoutable »

« La NBA devrait craindre le retour de Klay Thompson », a déclaré Wiggins. « C’est un joueur impressionnant. Voir ce qu’il fait à chaque séance d’entraînement, son impact à la fois en attaque et en défense, est une folie totale à regarder. Je suis ravi de pouvoir jouer avec lui et pour son retour. La ligue sera en difficulté à son retour. » .

– @KlayThompson a renversé 24 trois consécutifs lors d’un shootaround. On a hâte de le revoir barboter bientôt. pic.twitter.com/EYSicSsvz4 – NBA (@NBA) 2 janvier 2022