Andrew WK sortira l’album “ God Is Partying ” en septembre

Andrew WK sortira son cinquième album studio rock complet, “Dieu fait la fête”, le 10 septembre via Registres de Napalm.

Plongeant sous les projecteurs fluorescents de sa légendaire puissance de fête, “Dieu fait la fête” voit Andrew WK fouille les recoins de la psyché humaine, atteignant un sommet triomphant dans son catalogue, 20 ans après la sortie de son premier album en 2001, en tête des charts, “Je me mouille”. Émotif mais ferme, inquiétant mais revigorant, “Dieu fait la fête” embrasse à la fois les ruptures et les ruptures de la vie, et Andrew WK offre à nouveau à son public la bande-son parfaite pour célébrer la vie dans toute son intensité perplexe et euphorique.

Aujourd’hui, le public peut découvrir une autre première diffusion de l’album, sous la forme de Andrew WKle dernier single de, le structurellement non conventionnel et énervant sur le plan atmosphérique “Je suis au paradis”, aux côtés d’un nouveau clip vidéo tout aussi idiosyncratique. Comme suite au succès sonore colossal de la sortie récente «Babalon», “Je suis au paradis” offre une dose rafraîchissante et dissonante de ce qui va se passer “Dieu fait la fête”.

Phem C. Palmer, le directeur de “Je suis au paradis”, explique comment le langage visuel de la vidéo a été construit: “Un secret n’est plus un secret s’il n’est pas gardé, et c’est ainsi que nous avons abordé l’esprit du sens tel qu’il s’applique aux images sonores non diégétiques dans le ‘Je suis au paradis’ vidéo.”

Démontrant sa musicalité incontestable, “Dieu fait la fête” fonctionnalités Andrew WK interpréter tous les instruments de l’album, en plus de coproduire l’album avec son partenaire d’enregistrement de longue date, Prix ​​Grammy– ingénieur gagnant Ted Young.

Canaliser l’euphorie maniaque qui a poussé Andrew WKinsigne auditif depuis des décennies, “Dieu fait la fête” est imprégné d’un flot d’énergie épique – traversant souvent des thèmes lyriques apparemment impénétrables tout en restant rafraîchissant, inspirant et vital pour la survie. De sinistres bastions métalliques comme le single bourdonnant «Babalon» à l’histoire intemporelle de “Souviens-toi de ton serment”, l’album permettra aux fans d’embrasser leur propre pouvoir de fête et de se délecter des profondeurs de l’euphorie musicale. “Dieu fait la fête” s’ouvre triomphalement avec Andrew WKles styles de clavier hyper-mélodiques introduisant la musique menaçante et magique de “Tout le monde pèche”, mettant parfaitement en scène l’immensité dramatique à suivre. Des morceaux comme le poétique “Personne à savoir” et la montée en flèche de la tension “Restez fidèle à votre cœur” transporter l’auditeur au précipice d’un horizon sonore paradoxalement infini – s’élevant dans des épopées imprégnées de synthétiseur de musique rock méga-jumbo, chaque piste présentant un autre exemple de Andrew WKses capacités grandissantes en tant que chanteur et compositeur. Ce n’est qu’à la moitié de l’album que l’auditeur est directement plongé dans des profondeurs enflammées avec la piste massive “Je suis au paradis” avant de remonter et dans la stratosphère sonore avec les pistes “Ma tour” et le plus gargantuesque de l’album, “Et puis nous nous sommes séparés”.

“Dieu fait la fête” liste des pistes:

01. Tout le monde pèche



02. Babalon



03. Personne à savoir



04. Restez fidèle à votre cœur



05. Déesse faire la fête



06. Je suis au paradis



07. Souvenez-vous de votre serment



08. Ma tour



09. Et puis nous nous sommes séparés

Différents formats comprendront des pistes bonus supplémentaires “Je l’ai fait” et “Plus maintenant”.

Andrew WK amènera son parti de la positivité sur la route cet automne. Débutant le vendredi 10 septembre à Los Angeles, en Californie, la tournée traversera plusieurs grandes villes avant de se terminer sur la côte Est le vendredi 24 septembre à Philadelphie, en Pennsylvanie.



