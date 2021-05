Andrew Yang devrait défendre Taiwan ⋆ .

Le candidat démocrate à la mairie de New York, Andrew Yang, prend la parole lors d’une conférence de presse à Times Square à New York, le 17 mars 2021 (Crédit: Eduardo Munoz / .)

Le leader démocrate à la mairie de New York est dans une position unique pour dénoncer le PCC. Il devrait en profiter.

Les excuses rampantes de John Cena lundi juste pour avoir qualifié Taiwan de «pays» sont un rappel frappant de la façon dont le Parti communiste chinois utilise son influence économique jusqu’au bout pour contraindre les Américains à jouer avec la rhétorique et la politique du PCC à Taiwan – c’est-à-dire, qu’il fait légitimement partie de la République populaire de Chine et non d’une nation indépendante. Il utilise également cet effet de levier ailleurs pour contraindre les Américains à suivre la ligne du Parti au Tibet, à Hong Kong et au Xinjiang. Le simple fait que les Américains disent la vérité terrifie le PCC, c’est exactement pourquoi nous devrions le faire. Il encourage les dissidents du PCC partout. Cela montre également au monde que le PCC ne contrôle pas encore les États-Unis.

Ce sont des temps sombres pour Taiwan. Une démocratie de 23,5 millions d’habitants, sa population est plus grande que celle du Chili, plus grande que celle de n’importe quel État américain sauf la Californie ou le Texas, et plus grande que les populations de la Suède et d’Israël réunies. Elle compte neuf dixièmes de la population de l’Australie, qui couvre tout un continent. Pourtant, afin de normaliser les relations avec la République populaire de Chine, les États-Unis, sous l’administration Carter, ont retiré la reconnaissance diplomatique de Taiwan. L’ONU ne le reconnaît pas. Le Congrès, en 1979, a adopté le Taiwan Relations Act pour garantir que nous continuerions à vendre des armes à Taiwan et à maintenir une ambassade non officielle même sans reconnaissance diplomatique officielle. Mais la RPC a intensifié sa pression économique sur les nations du monde pour qu’elles détournent le regard de Taiwan comme les signes menaçants d’une éventuelle attaque militaire sur le mont insulaire.

Au moment d’écrire ces lignes, l’ancien candidat à la présidentielle Andrew Yang est le favori pour remporter la primaire démocrate en juin – et les élections générales en novembre – pour être maire de New York. Être maire de la ville est un travail sans issue, comme auraient pu vous dire les anciens candidats à la présidentielle Bill de Blasio, Mike Bloomberg, Rudy Giuliani et John Lindsay et l’espoir au poste de gouverneur Ed Koch. Aucun maire n’a été élu à des fonctions supérieures depuis avant la guerre civile, alors même que la ville de New York a envoyé un promoteur immobilier (Donald Trump), un commissaire de police (Teddy Roosevelt) et un collecteur des douanes (Chester Arthur). à la Maison Blanche. Mais le maire est toujours une figure de premier plan nationale, voire mondiale. Il peut utiliser cette plate-forme pour faire la une des journaux, comme l’a fait Giuliani en 1995 lorsqu’il a expulsé Yasser Arafat d’un concert du Lincoln Center pour les leaders mondiaux.

Yang est le fils d’immigrants taïwanais aux États-Unis. Ses parents vivent maintenant dans sa capitale, Taipei, qu’il dit visiter chaque année. Il a, à présent, éclipsé Elaine Chao comme l’Américain taïwanais le plus en vue en politique. S’il se prononce avec force en faveur du maintien de l’indépendance de Taiwan, sa voix résonnera. C’est clairement une question qui le préoccupe.

Pourtant, la voix de Yang à Taiwan a été en grande partie étouffée. Peut-être hésite-t-il instinctivement à franchir l’orthodoxie du Parti démocrate, qui préconise une approche accommodante de la RPC. Peut-être craint-il maintenant une position qui pourrait diviser les électeurs sino-américains de la ville à un moment où le succès électoral de Yang dépend du vote américano-asiatique de la ville agissant en bloc. L’ancien candidat à la mairie d’origine taïwanaise John Liu, qui a approuvé Yang, dit qu’il espère que Yang sera «notre Shirley Chisolm», une référence à la première femme noire au Congrès. Un profil de Tina Nguyen dans Politico fait de Yang une superstar pan-asiatique:

Campagne de Yang. . . lui a catapulté dans un statut rare égalé seulement par la star de basket-ball Jeremy Lin et l’acteur de «The Walking Dead» Steven Yeun: une célébrité américaine d’origine asiatique connue pour quelque chose de tangible autre que d’être américaine d’origine asiatique. Il était devenu reconnu dans la rue par les fans en faisant ses courses, il avait pris des centaines de photos lors de campagnes avec des enfants d’origine asiatique, dont les parents leur disaient alors: «Vous voyez? Tu peux faire n’importe quoi.” “J’étais un peu surpris [by] combien d’Américains d’origine asiatique m’ont dit, je n’ai jamais pensé qu’une personne qui me ressemblait pourrait un jour se présenter à la présidence et être prise au sérieux. »

Taiwan News avait ses propres théories au début de l’année dernière sur la réticence de Yang:

Beaucoup de Taiwanais se sentent plutôt fiers qu’Andrew Yang se présente à la présidence des États-Unis. Il est comme le Jeremy Lin de la politique. . . . Cela rend d’autant plus curieux son échec à féliciter Tsai Ing-wen pour sa récente victoire électorale. L’élection a mis Taïwan à la une des journaux mondiaux, et des politiciens de tous horizons du monde entier ont fait la queue pour offrir leurs félicitations, au grand dam de la Chine communiste. Aux États-Unis, il est vrai que plus de républicains ont accueilli la réélection de Tsai que de démocrates. Mais la présidente de la Chambre démocrate, Nancy Pelosi, a publié une déclaration de félicitations, tout comme deux des rivaux de Yang pour la nomination démocrate: Pete Buttigieg et l’ancien vice-président Joe Biden. Alors pourquoi pas Andrew Yang? Certains observateurs ont émis l’hypothèse que Yang est sous l’influence de sa conseillère en politique étrangère Ann Lee. Elle est professeure auxiliaire d’économie et de finance à l’Université de New York et a été très critique de la position dure de l’administration Trump avec la Chine sur le commerce. Elle préconise clairement une approche plus conciliante du régime communiste là-bas. Mais cela signifierait également une tolérance à l’égard des innombrables violations des droits de l’homme en Chine. En tant que l’un des rares politiciens chinois aux États-Unis, il est inévitable que les donateurs chinois soient attirés par lui en tant que candidat. Mais les dons de toute personne ayant des liens avec la Chine seront toujours assortis de conditions. L’adhésion à la ligne du Parti communiste sur des questions majeures, telles que Taïwan, sera probablement l’un d’entre eux.

Lors de sa candidature à la présidentielle, Yang a adopté une position quelque peu accommodante sur la Chine, bien qu’elle ne soit en aucun cas une position entièrement asservie. Le résumé du Conseil des relations étrangères de ses vues a noté que “contrairement à beaucoup de ses concurrents démocrates, Yang ne pense pas qu’une Chine ascendante soit nécessairement une menace pour les États-Unis.” Bien que dans l’interview de CFR 2019 avec Yang, cette remarque se présente principalement comme de la bravade, et sa réponse a reconnu que «le traitement des Ouïghours en Chine est inacceptable, et nous devons faire partie du chœur de voix à travers le monde appelant la situation. pour ce que c’est. Il a ajouté qu ‘”il est également troublant de voir la Chine adopter une position plus agressive dans toute la région, que ce soit à l’égard de Hong Kong, de Taiwan ou de la mer de Chine méridionale.”

Interrogé en 2019, un Yang visiblement mal à l’aise a déclaré à CBS qu’il souhaitait donner la priorité à «une poursuite positive du statu quo» entre la RPC et Taiwan, mais a qualifié à tort le Taiwan Relations Act de «traité de défense mutuelle»:

À Taïwan: Andrew Yang dit que les États-Unis devraient utiliser leur traité de défense mutuelle avec Taïwan comme «point de départ» des relations et plaide pour une «poursuite positive du statu quo». Yang dit que le «problème de Taiwan» persiste depuis des décennies, notant que ses deux parents ont émigré de Taiwan. pic.twitter.com/i6ZPnPH3lV – Nicole Sganga (@NicoleSganga) 23 octobre 2019

Un blogueur basé à Taïwan a critiqué Yang pour ne pas avoir souligné ses racines spécifiquement taïwanaises a qualifié cette réponse de «mélange de papa non éclairé, de statu quo, bénéficiant à la Chine».

Le Taipei Times a rapporté une apparition (virtuelle) de Yang lors d’un forum à Taipei en octobre 2020, au cours duquel on lui a demandé comment une victoire de Biden aux élections affecterait la politique américaine à l’égard de Taiwan:

Au cours des quatre dernières années, il y a eu une évolution dans la façon dont de nombreuses personnes perçoivent la relation américano-chinoise. . . . Je pense qu’il y aurait un désir de réinitialisation, car les relations américano-chinoises sont devenues très tendues dans certaines dimensions. . . . Je pense que l’Amérique dirigée par Biden sera très engagée dans les questions internationales d’une manière très différente de l’administration Trump. Joe. . . veut investir une quantité d’énergie significative pour changer la dynamique, et j’espère que c’est positif pour réduire le niveau de tension dans le détroit de Taiwan. . . . Taiwan doit essayer de se faire sentir dans la politique américaine quel que soit le parti en charge de l’administration. Il va y avoir une réévaluation de l’approche démocratique traditionnelle des relations avec Taiwan et avec la Chine en 2021. C’est une opportunité pour Taiwan. Ce serait vraiment horrible que l’une des réussites démocratiques des dernières décennies change d’une manière ou d’une autre, et cette perspective transcende même les relations américano-chinoises. Cela témoigne du principe fondamental de ce qu’est l’Amérique et de ce qu’elle représente.

Yang agissait alors comme un substitut pour la campagne Biden, il n’est donc pas surprenant qu’il ait évité de prendre des positions fortes qui seraient en contradiction avec celles du candidat. Mais maintenant, en tant que candidat à un poste local, Yang n’a aucune obligation de présenter sa propre vision de la politique étrangère. Il pourrait simplement parler avec force – plus énergiquement qu’il ne l’a encore fait – pour le droit de Taiwan d’exister en tant que nation indépendante, et contre le genre de courbette que Cena et d’autres célébrités et hommes d’affaires estiment devoir faire envers le PCC.

Est-il juste d’imposer cette obligation à Yang, simplement parce qu’il est d’origine taïwanaise? Dans un sens, non; en tant que candidat à la mairie, Yang devrait être jugé comme tout autre candidat, et la ville serait en meilleure santé si ses électeurs, les médias et le champ extrêmement diversifié de candidats laissaient la politique identitaire à la porte. Mais, bien sûr, ce n’est pas ainsi que Yang ou ses rivaux ont abordé les choses, et la réalité pratique est que l’identité de Yang en tant qu’américain taïwanais signifie que sa voix porterait plus longtemps et plus fort sur cette question particulière que, disons, la voix de Nancy. Pelosi. Il devrait utiliser cette voix pour la patrie de ses parents.