Andrew Yang expulsé de la manifestation du BLM par des femmes noires en colère criant “ Vous n’êtes pas voulu ici ” ⋆ .

Une séquence vidéo de Brooklyn, New York montre l’ancien candidat démocrate à la présidentielle et actuel candidat à la mairie, Andrew Yang, hué d’une manifestation Black Lives Matter par des femmes en colère criant «Nous ne voulons pas de vous ici» et «honte, honte, honte!»

Dans la vidéo, prise par l’organisation de médias locaux FreedomNewsTV, Yang est arrivé à une manifestation casqué et faisant du vélo tout en portant une tenue professionnelle pour montrer sa solidarité avec Daunte Wright, l’homme noir de 20 ans abattu par erreur alors qu’il résistait à l’arrestation dont la mort a déclenché un série d’émeutes à l’échelle nationale.

Bien que les manifestants aient permis à Yang de faire du vélo avec eux à travers la ville, lorsqu’ils sont arrivés sur le site de la veillée, l’ambiance collective a rapidement pris une tournure amère.

«Nous ne voulons pas de vous ici! Nous ne voulons pas de vous ici, et vous n’êtes pas les bienvenus ici! » une manifestante a crié à Yang à travers un mégaphone.

Une autre militante s’est emparée du mégaphone et a crié encore plus fort: «Nous ne voulons pas de toi ici, tu es séparé, sors d’ici! Boo, honte à toi Andrew Yang. Honte, honte, honte, honte!

Yang a ensuite conduit avec tristesse sa bicyclette équipée d’un siège pour bébé loin de la manifestation alors que la foule lui donnait une sérénade avec une cacophonie de huées.

Yang a exprimé sa solidarité vigoureuse avec Black Lives Matter sur Twitter, mais a reçu des réactions négatives de la part d’activistes d’extrême gauche pour ne pas avoir soutenu «la défondation de la police».

«J’ai mal au cœur pour la famille de Duante Wright, arrêtée près de Minneapolis et tuée par la police», a écrit Yang sur Twitter. «Alors que les villes jumelles attendent que justice soit faite pour George Floyd, combien une communauté peut-elle supporter? Black Lives Matter aujourd’hui et tous les jours. »

J’ai mal au cœur pour la famille de Duante Wright, arrêtée près de Minneapolis et tuée par la police. Alors que les villes jumelles attendent que justice soit faite pour George Floyd, combien une communauté peut-elle supporter? Black Lives Matter aujourd’hui et tous les jours. – Andrew Yang🧢🗽🇺🇸 (@AndrewYang) 12 avril 2021

Les niveaux d’animosité de la communauté noire envers la communauté asiatique ont augmenté ces derniers mois, en particulier à New York, où les Américains d’origine asiatique sont à plusieurs reprises insultés racialement et agressés physiquement.