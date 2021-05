Andrew Yang propose une “ règle des deux coups ” pour les malades mentaux ⋆ .

L’ancien candidat présidentiel et entrepreneur technologique Andrew Yang poursuit sa campagne malavisée à la mairie de New York. Yang a longtemps été considéré comme un favori, mais a vu son nombre de sondages baisser à la suite de plusieurs gaffes publiques, y compris une approbation retentissante pour l’attaque d’Israël contre la Palestine, proposant le concept de refuges pour violence domestique (qui existent déjà), et échouant à identifier correctement une bodega.

Le problème est simple: chaque fois que Yang ouvre la bouche, il révèle à quel point il sait peu de choses sur New York, le fonctionnement du gouvernement local et les questions importantes pour ses électeurs potentiels – des sujets qui semblent tous cruciaux pour quiconque aspire à une carrière dans politique, mais peu importe.

Dans une interview avec PIX11 News, Yang a discuté de ses nouveaux plans pour diversifier le NYPD. Mais l’interview a pris une tournure étrange lorsque Yang a déclaré: «En ce moment, lorsqu’un policier rencontre quelqu’un qui fait quelque chose de perturbateur, mais n’est pas tout à fait à un niveau où vous voulez l’arrêter … disons qu’ils semblent un peu malades ou qu’ils harceler quelqu’un, ce que nous devons faire est de documenter qu’avec un avertissement, faites savoir à la personne: «Regardez, si vous faites quelque chose comme ça à nouveau, nous allons prendre des mesures beaucoup plus fermes. parce que beaucoup de ces personnes sont aux prises avec la maladie mentale et les capacités, et nous pouvons les amener dans de meilleurs environnements, ce qui sera une victoire pour tout le monde.

Je suis désolé, quel est le plan ici exactement? Menacer les gens atteints de maladie mentale? Et quelle est l ‘«action plus ferme» et les «meilleurs environnements»? Ce vague mélange d’idées à moitié cuites de Yang est à la fois dédaigneux des malades mentaux et ignorant la menace que ces personnes font face quotidiennement à la police. Une des pierres angulaires du mouvement Defund the Police est la redistribution des fonds vers les conseillers de crise et les travailleurs sociaux, qui pourraient intervenir dans ce genre de situations. Depuis 2015, près d’un quart de toutes les personnes tuées par la police souffrent d’une maladie mentale connue.

La réponse de Yang à cela est donc des avertissements et une «action plus ferme». Comment cela protège-t-il d’une manière ou d’une autre les personnes ayant des problèmes de santé mentale? S’attend-il honnêtement à ce que quelqu’un en pleine crise de santé mentale fasse une pause et se souvienne de cet avertissement reçu des flics? Si quoi que ce soit, cela ne fait que criminaliser davantage les problèmes de santé mentale et met un sous-ensemble vulnérable de la population encore plus à risque. La réponse de Yang montre à quel point il est déconnecté et déconnecté des réalités des New-Yorkais de tous les jours.

Espérons que les électeurs de New York verront à travers la mascarade de Yang et se rendront compte qu’il n’apporte rien au-delà des platitudes et de vagues promesses. Et pour l’avenir, les candidats aux élections peuvent-ils vraiment prendre la peine d’apprendre quoi que ce soit sur l’éducation civique, les procédures gouvernementales et ce qu’implique réellement le travail qu’ils veulent si désespérément? Ce n’est tout simplement pas si difficile.

