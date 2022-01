Andrew Yang propose une voie à suivre

Les indépendants sont désormais les américains le plus grand groupe d’électeurs.

Après la présidence de George Bush, moins de gens se sont dits républicains. Après celui d’Obama, ils étaient moins nombreux à se dire démocrates.

Comment ces indépendants voteront-ils ?

Andrew Yang espère qu’ils voteront pour lui.

Dans mon dernière vidéo, l’ancien démocrate explique pourquoi il a créé un nouveau parti, le Forward Party.

« Notre pays est polarisé et ne cesse de s’aggraver… se considérant comme des ennemis mortels… Je m’engage à faire tout ce que je peux pour aider à le changer. »

Il a écrit un livre à ce sujet, « En avant ».

Comparé à la plupart des politiciens, Yang est rafraîchissant. Il s’oppose à la censure des gens pour ce qu’ils disent. « Saturday Night Live » a licencié un comédien après avoir qualifié Yang de « Jew Chink ». Yang me dit : « Je ne pensais pas que c’était juste… c’est un comédien. C’est son travail de repousser les limites.

Yang dit d’autres choses que les candidats présidentiels ne disent pas, comme : « Se présenter à la présidence nécessite des traits qui font de vous un terrible leader. Vous faites de fausses promesses (et) revendiquez régulièrement des pouvoirs que vous n’avez pas.

Il cite en exemple le recyclage des travailleurs. Les gouvernements continuent de financer une formation professionnelle coûteuse – le gouvernement fédéral à lui seul a 43 programmes de recyclage, mais ils ne fonctionnent presque jamais. Beaucoup promettent des emplois de codage informatique, mais Yang souligne : « Si vous vous rendez dans une ville où l’usine a fermé, vous ne trouvez personne qui travaille comme codeur. … Les gens repartent avec des certificats sans valeur et sans emploi.

Malheureusement, le plan de Yang pour aider les gens, un revenu de base universel, peut être encore pire.

Yang donnerait simplement 1 000 $ par mois à chaque adulte. Mais les États-Unis sont déjà en train de faire faillite, et un UBI donnerait plus de l’argent de vos impôts même aux personnes qui n’en ont pas besoin.

L’UBI de Yang ne remplacerait même pas les programmes d’aide sociale existants (proposition de Charles Murray), donc un toxicomane pourrait simplement sniffer 1 000 $ et demander plus de dons. Son plan encouragerait les paresseux à rester paresseux. Les gens comme moi, quand j’étais jeune.

Je dis à Yang : « Je n’aurais pas surmonté mon bégaiement et travaillé aussi dur que si j’avais eu de l’argent gratuit. Ne pas l’avoir… m’a conduit.

« Je suis un spécialiste des données », répond-il, affirmant que davantage de personnes créeraient des entreprises. « Si vous avez cette solution de repli, cela vous rend plus susceptible de prendre un risque. »

Mais à quel prix ? Déjà, nous voyons un effet des mesures de relance imprudentes du gouvernement : l’inflation est la plus élevée depuis 40 ans. L’UBI de Yang donnerait quatre fois cela chaque année.

Une meilleure proposition de Forward Party est la déclaration de revenus automatique.

« Nous perdons tellement de temps à calculer nos impôts », se plaint Yang. « C’est stupide. »

Vrai. Dans certains pays, le gouvernement vous envoie simplement une facture ou un remboursement. Vous pouvez contester les résultats, mais si vous ne le faites pas, vous pouvez déclarer vos impôts en moins d’une minute.

La raison pour laquelle les États-Unis n’ont pas de déclaration automatique, explique Yang, est que « Intuit gagne trop d’argent avec TurboTax. Il a fait du lobbying (en fait, H&R Block et d’autres ont fait du lobbying aussi) et a dit non, non, non ! (Vous) ne pouvez pas le faire automatiquement ! »

Yang dit d’autres choses sensées que les politiciens démocrates disent rarement. Au cours de la colère contre la police de l’année dernière, des militants lui ont crié dessus parce qu’il s’opposait au financement de la police. Il a tenu bon.

Yang dirige des entreprises, donc il ne dit pas de bêtises anticapitalistes.

Mais souvent, il agit comme un politicien typique. À la Convention nationale démocrate, il s’est jeté sur Biden et Harris. « Tu es juste nul ! » Je lui ai dit.

« J’étais prêt à faire ou à dire tout ce que je pensais aiderait Trump à sortir », répond Yang.

Pourquoi?

« Trump était erratique », dit Yang, « ne menant pas dans une direction positive ».

Je suis content que Yang soit là, avec une nouvelle fête. Plus de choix est une bonne chose. Yang est un homme honnête qui apporte de nouvelles idées.

Malheureusement, beaucoup d’idées de Yang sont mauvaises.

Il qualifie le changement climatique de « menace existentielle ». Il veut que chaque propriétaire d’arme à feu se réenregistre tous les cinq ans. Il veut interdire les armes d’assaut mais ne peut pas les définir. Il promeut le journalisme financé par le gouvernement.

Mais à la fin de notre entretien, nous nous sommes mis d’accord sur une chose :

« Nous pouvons voir très clairement la façon dont notre pays va », conclut Yang. « Nous méritons mieux que cela. »