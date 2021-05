Andrew Yang se prononce pour “ défund la police ” après la fusillade à New York ⋆ .

La fusillade de samedi à Times Square montre que la ville ne peut pas se permettre de «démanteler la police», a déclaré l’espoir du maire Andrew Yang lors d’une apparition dimanche matin au Carrefour du monde.

“La vérité est que la ville de New York ne peut pas se permettre de démanteler la police”, a déclaré Yang près du site de la fusillade sauvage de samedi, qui a blessé trois passants innocents, dont une fillette de 4 ans dans le point chaud pour acheter des jouets.

«Quand je parle aux New-Yorkais, je reçois un message très différent chaque jour», a-t-il déclaré.

«Les New-Yorkais sont préoccupés par les taux croissants de crimes violents, de petits délits et d’itinérance dans la rue. C’est ce que nous voyons, et nous avons besoin que les dirigeants de notre ville se mobilisent dès maintenant. »

Skye Martinez, quatre ans, faisait la queue avec des proches pour acheter des jouets chez Line Friends samedi lorsqu’un homme armé se disputant avec trois autres personnes a ouvert le feu sur la foule, la frappant ainsi que deux autres passants.

Martinez et les deux autres victimes, qui sont tous deux des touristes, devraient tous survivre.

Yang, qui avec l’ancien flic Eric Adams dirige les sondages pour la primaire du maire du 22 juin, a déclaré que l’incident avait mis en évidence le rôle crucial de la police dans la protection de la ville – en particulier dans la mesure où elle cherchait à se sortir de son sommeil économique COVID-19.

«Rien ne fonctionne dans notre ville sans la sécurité publique, et pour la sécurité publique, nous avons besoin de la police», a déclaré Yang. «Mon message au NYPD est le suivant: New York a besoin de vous. Votre ville a besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour faire votre travail de manière professionnelle, responsable et juste. »

Andrew Yang a déclaré que le report du financement de la police n’était pas dans le meilleur intérêt de la ville.James Messerschmidt pour le New York Post

«Et en faisant ces choses, les gens de New York vous soutiendront. Je te soutiendrai. Defund the Police est une erreur pour la ville de New York. »

En tant que maire, Yang a déclaré qu’il «nommerait des officiers réformistes pour aider à sortir les armes de nos communautés» et déployer plus de flics dans les quartiers à forte violence armée.

La primaire démocrate de juin 2021 sera la première élection à l’échelle de la ville à utiliser le nouveau système de vote à choix classé.

Les New-Yorkais pourront choisir leur préférence de cinq candidats maximum à la mairie et à d’autres postes. Les bulletins de vote seront comptés par premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième choix, éliminant ainsi le besoin de scrutins au second tour.