Andrey Rublev confirmé pour le championnat du monde de tennis de Mubadala

Andrey Rublev, le numéro 5 mondial, revient à Abou Dhabi cet hiver pour tenter sa troisième chance au Championnat du monde de tennis de Mubadala.

Le tournoi aura lieu au Centre international de tennis, Zayed Sports City, à Abu Dhabi du 16 au 18 décembre.

L’as du tennis russe, qui a connu une saison réussie, connaît bien le championnat pour avoir fait ses débuts à Abu Dhabi en 2017 et s’aligner pour la 12 e édition en 2019.

La confirmation de Rublev signifie que le championnat compte désormais cinq des 20 meilleurs joueurs masculins du monde, ainsi que la championne féminine de l’US Open, Emma Raducanu, et sa collègue championne olympique Belinda Bencic, faisant la queue pour le festival de trois jours.

Avec une projection étoilée garantie, l’expérience des spectateurs a été encore améliorée après que les propriétaires du championnat, Flash Entertainment, ont annoncé que le championnat fonctionnerait à pleine capacité. L’annonce a suivi la mise à jour des protocoles liés au COVID-19 pour les événements, offrant aux fans une occasion à ne pas manquer pour entrer dans la saison des fêtes avec style. Le championnat du monde de tennis de Mubadala est également accessible aux visiteurs internationaux après la récente levée par Abu Dhabi des exigences de quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés.

« Nous avons élevé la barre chaque année depuis la création du Championnat du monde de tennis de Mubadala et nous nous efforçons toujours d’amener les meilleurs joueurs du monde à Abu Dhabi. La confirmation d’Andrey signifie que nous avons maintenant cinq joueurs vraiment de classe mondiale alignés pour le retour passionnant du championnat, avec trois autres à venir », a déclaré John Lickrish, PDG de Flash Entertainment.

« Andrey a un lien étroit avec le championnat et a de nombreux adeptes aux Emirats Arabes Unis, donc son retour, dans un stade plein, créera sans aucun doute beaucoup d’enthousiasme parmi les fans de tennis aux Emirats Arabes Unis et au-delà. »

L’as russe Rublev savoure son retour dans la capitale des Émirats arabes unis, après avoir connu une belle saison au cours de laquelle il a atteint un sommet en carrière de n ° 5 mondial, a remporté une médaille d’or en double mixte aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et a remporté le titre ATP à Rotterdam – son huitième titre en carrière – ainsi que l’enregistrement de 47 victoires en simple.

« C’est vraiment excitant de retourner à Abu Dhabi et de jouer devant les fans là-bas. Ils connaissent vraiment leur tennis et font une réelle différence. Et, avec l’événement à pleine capacité, ce sera un excellent moyen de commencer une saison 2022 chargée », a déclaré le joueur de 24 ans.

Les billets, à partir de 100 AED pour les adultes et de 50 AED pour les enfants, sont disponibles sur ticketmaster.ae et Virgin Megastores à travers les Émirats arabes unis. Conformément aux protocoles en vigueur, des mesures seront mises en place dans le stade et dans tout le Tennis Village pour assurer la santé et la sécurité des fans, des joueurs et des officiels.

De plus, conformément aux dernières directives gouvernementales, le championnat accueillera les fans et les spectateurs avec le statut vert sur l’application Al Hosn et un résultat de test PCR négatif avec une validité de 96 heures sur trois jours d’action de tennis passionnante, dans un environnement sûr et sécurisé.

Des billets Premier Hospitality sont disponibles, offrant aux fans un menu F&B haut de gamme et des places assises au bord du court offrant une visualisation de premier ordre et une expérience inégalée. Plus de détails sont disponibles sur www.mubadalawtc.com

