Andrey Rublev sera en quarts de finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg

27/10/2021

Le à 23h45 CEST

Le joueur de tennis russe Andreï Roublev, numéro 6 de l’ATP et tête de série numéro 1, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et trente-trois minutes par 6-4 et 6-4 à Ilya Ivashka, joueur de tennis biélorusse, numéro 46 de l’ATP, en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur en quarts de finale de la compétition.

Le joueur biélorusse n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, alors que le Russe l’a fait deux fois. De même, Rublev a réalisé 58% au premier service, une double faute et a pris 72% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 63%, a commis une double faute et a réussi à remporter 60% des points de service.

Le championnat se poursuivra avec la confrontation du Russe et du vainqueur du match entre le joueur de tennis néerlandais Botic Van De Zandschulp et le joueur de tennis américain Sébastien Korda.

Dans le tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg) un total de 40 joueurs de tennis y participent. Parmi tous les candidats, 28 au total accèdent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à s’imposer lors des tours précédents du tournoi et les joueurs invités. De plus, il se déroule entre le 24 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur.