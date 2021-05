Android 11 est maintenant déployé sur les téléphones abordables Galaxy A12 et A02s de Samsung

Les téléphones Galaxy A02 et Galaxy A12 de Samsung, lancés plus tôt cette année, ont commencé à recevoir la mise à jour Android 11. Tel que rapporté par SamMobile, la mise à jour Android 11 arrive en tant que A125FXXU1BUE3 pour le Galaxy A12 et Galaxy A025FXXU2BUDC pour le Galaxy A02.

La mise à jour pour le Galaxy A12 apporte One UI 3.1 Core de Samsung, qui introduit une conception d’interface utilisateur remaniée, un bien-être numérique et des contrôles parentaux améliorés, des widgets d’écran de verrouillage supplémentaires, etc. Tous les avantages habituels d’Android 11, tels que les autorisations uniques, les bulles de discussion, les améliorations de la confidentialité, etc. sont également inclus.

Ce qui est plus impressionnant, cependant, c’est que la mise à jour apporte le dernier correctif de sécurité Android de mai 2021 à l’un des meilleurs téléphones Android bon marché de Samsung. Le Galaxy A02s de Samsung reçoit également la mise à jour One UI 3.1 Core avec Android 11, mais pas le dernier correctif de sécurité Android. Au lieu de cela, la mise à jour est fournie avec le correctif de sécurité d’avril 2021.

Actuellement, la mise à jour One UI 3.1 Core basée sur Android 11 pour les deux téléphones est limitée aux utilisateurs en Russie. Cependant, Samsung ne devrait pas tarder à étendre la mise à jour à plus de régions, notamment aux États-Unis et en Inde. Si vous possédez un Galaxy A12 ou Galaxy A02s, vous pouvez rechercher manuellement la mise à jour sur votre téléphone en vous rendant dans Paramètres> Mise à jour logicielle> Télécharger et installer.