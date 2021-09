Android 12.1 a peut-être révélé l’existence du Jumbojack Pixel pliable

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

La prochaine mise à jour Android 12.1 contiendrait des références à un deuxième Pixel pliable. Le soi-disant appareil Jumbojack pourrait être un téléphone pliable semblable aux pliables de Samsung. On ne sait pas si cet appareil sera lancé avec le passeport pliable de Google.

On pense qu’Android 12 sera suivi d’Android 12.1, marquant la première fois que Google proposera une version ponctuelle depuis Android 8.1 de 2017. Mais il semble que cette prochaine mise à jour mineure d’Android contienne également quelques indices sur un deuxième Google Pixel pliable.

9to5Google rapporte que la mise à jour Android contient des références à un deuxième code pliable Pixel nommé Jumbojack, citant une source familière avec le développement d’Android. Le point de vente note que ce pliable est utilisé comme appareil de test et pourrait potentiellement être destiné à un usage interne uniquement. Mais ils affirment également que Google l’appelle spécifiquement un appareil Pixel, suggérant qu’il s’agira bien d’un produit commercial.

On pense que Google utilise l’appareil Jumbojack pour tester les fonctionnalités de « posture », qui font référence aux positions de charnière telles qu’ouverte, fermée, « à moitié ouverte », et plus encore. En ce qui concerne le facteur de forme réel, 9to5Google pense que ce nouveau Pixel pliable contient deux écrans. Cela suggère une conception repliable avec un écran pliable interne et un écran externe plus petit plutôt qu’un facteur de forme dépliable de style Huawei Mate XS.

Qu’en est-il du premier pliable de Google ?

La nouvelle d’un deuxième Pixel pliable arrive plus d’un an après que nous ayons entendu parler pour la première fois du premier Pixel pliable, nommé de code Passport. On pense que ce premier pliable pourrait être lancé au quatrième trimestre 2021, bien qu’il ne soit pas clair s’il serait rejoint par l’appareil Jumbojack.

Le leaker en série Evan Blass a également corroboré l’existence de l’appareil Passport aujourd’hui, notant le nom de code Passport et une sortie avant la fin de 2021. Blass a ajouté que Google travaillait sur l’appareil depuis plus de deux ans.

Des rapports antérieurs en provenance de Corée du Sud suggèrent qu’un futur Pixel pliable – probablement le Passport – offrira un écran pliable de 7,6 pouces ainsi qu’un verre ultra-mince. Si un écran de 7,6 pouces est effectivement en préparation pour l’appareil Passport, il va de soi que le pliable Jumbojack pourrait être un pliable plus petit de style coquille comme le Samsung Galaxy Z Flip 3. Après tout, le Galaxy Z Fold 3 dispose également d’un écran pliable de 7,6 pouces.

Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre d’autres fuites et une révélation officielle pour voir ce que Google a à offrir. Mais la société aura un défi à relever si elle espère faire une brèche dans un segment pliable qui a été acculé par Samsung.