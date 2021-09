Android 12.1 repéré avec quelques améliorations pour les pliables – Google Pixel Fold entrant?

in

Android 12 Developer Preview 2 a ajouté une barre des tâches cachée dans le lanceur Google Pixel qui facilitait le basculement entre les applications sur les appareils à grand écran comme les tablettes. Cependant, Google n’a apporté aucune amélioration majeure à la fonctionnalité dans les versions bêta ultérieures. Il semble que la société l’ait plutôt retenu et a travaillé à l’améliorer en coulisses pour Android 12.1.

Comme découvert par les développeurs XDA, Google a amélioré la barre des tâches pour inclure une meilleure prise en charge des appareils pliables. Cela a du sens car une fois dépliés, des appareils comme le Galaxy Z Fold3 deviennent essentiellement une tablette.

La barre des tâches apparaîtra en bas de l’écran, la zone qui était précédemment occupée par la barre de navigation. Il se cache automatiquement lorsque les applications passent en mode plein écran. La barre peut apparemment être ancrée avec un simple geste de toucher et de maintien. Vous devriez également pouvoir y ajouter vos applications préférées.

La barre peut vous permettre de lancer deux applications en écran partagé en faisant simplement glisser l’icône de l’application sur un côté de l’écran. Un didacticiel de Google montre que la barre des tâches est utilisée pour exécuter deux instances de Chrome côte à côte sur un appareil pliable.

Image via les développeurs XDA.

Google travaille également sur d’autres améliorations pour les appareils pliables sous Android 12.1. Il existe divers correctifs AOSP qui indiquent une meilleure gestion de l’animation de déploiement de SystemUI, la prise en charge des capteurs d’angle de charnière, etc.

Google n’a pas publié de mise à jour majeure d’Android depuis plusieurs années maintenant – la dernière étant Android 8.1 Oreo en 2017. Au lieu de cela, la société a pris l’habitude de publier des « gouttes de fonctionnalités Pixel » non numérotées depuis fin 2019. Avec la société travaillant sur un Pixel pliable et le facteur de forme en général devenant populaire, nous pourrions voir les débuts de Pixel Fold avec Android 12.1 dès cette année – si la fuite la plus récente s’avère correcte.