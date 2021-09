Android 12.1 ressemble à une mise à niveau bien nécessaire avant la rumeur de Pixel Fold

Android 12 n’est même pas encore disponible sous une forme stable, mais nous examinons déjà le suivi Android 12.1 si c’est ainsi que Google finit par l’appeler. La mise à jour devrait viser les meilleurs téléphones pliables pour améliorer l’expérience utilisateur de ces appareils.

XDA-Developers semble avoir approfondi de nombreuses fonctionnalités et modifications apportées à Android 12.1, qui semblent mieux utiliser les écrans plus grands que les pliables offrent souvent.

La navigation à double volet et l’écran partagé semblent être une priorité avec Android 12.1. Le panneau des paramètres rapides, par exemple, peut désormais être affiché d’un côté avec le panneau de notification assis à côté. Non seulement cela, mais le panneau des paramètres rapides affichera apparemment encore plus de basculements rapides lorsqu’il est réduit.

Cela s’étendra également à l’écran de verrouillage, qui affichera l’heure d’un côté et les notifications de l’autre. Cependant, le changement le plus utile concernera la navigation du système. Avec la vue à double volet, les utilisateurs pourront avoir le menu des paramètres sur la gauche tout en naviguant dans les paramètres individuels sur la droite.

La navigation et le multitâche sont également améliorés grâce à l’écran partagé. La barre de séparation entre les applications apparaît un peu plus grande, et en appuyant deux fois sur le diviseur du milieu, les applications changeront de côté dans le cadre de la fonctionnalité de paires d’applications.

Une nouvelle barre des tâches de type Chrome OS a également été repérée dans la version, ce qui fait que les tablettes Android ressemblent davantage à certains des meilleurs ordinateurs portables. Et la vue des applications récentes obtient également une nouvelle interface utilisateur, l’application la plus récente étant la plus grande avec une bascule “Split” apparaissant en dessous, tandis que les autres sont affichées dans deux rangées plus petites à côté.

Les autres fonctionnalités incluent la possibilité de faire glisser une notification pour ouvrir l’application associée en écran partagé, le système de thème dynamique open source d’Android 12 qui a été récemment repéré, une animation de démarrage mise à jour et un paramètre personnalisable “Hold for Assistant” qui vous permet de définir la durée de maintien du bouton d’alimentation.

La construction semble avoir encore besoin de travail, les fonctionnalités sont encore assez boguées ou ne fonctionnent tout simplement pas. Il y a aussi beaucoup de fonctionnalités qui n’ont pas encore été couvertes. Cependant, cela nous donne un aperçu de ce que Google pourrait planifier pour la sortie d’Android 12.1 (ou quel que soit son nom) chaque fois qu’il devrait arriver. Cela attise également les flammes d’un éventuel lancement de Google Pixel Fold d’ici la fin de l’année, mais nous devrons attendre et voir ce qui se passera.