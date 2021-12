Android 12 a été fatal aux téléphones pliables de Samsung | La technologie

Le nouveau système d’exploitation Android a atteint le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 et ce que les utilisateurs constatent, c’est que les smartphones ont commencé à être briqués.

Il y a quelques jours à peine, Samsung a publié la mise à jour stable d’Android 12 pour ses téléphones Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 dans certains pays.

Et, au milieu de l’atterrissage du monde, Samsung a dû retirer la mise à jour momentanément car le système d’exploitation n’est pas aussi stable qu’il le devrait, ce qui a poussé de nombreux utilisateurs à signaler des problèmes.

Ceux qui se plaignent le plus sont les utilisateurs sud-coréens, qui déversent sur les forums Samsung les problèmes posés par Android 12 dans leurs téléphones pliables.

Comme nous avons pu le lire, les utilisateurs affirment que vos appareils ont commencé à briquer après l’installation d’Android 12, tandis que d’autres utilisateurs ont commenté la façon dont leurs appareils sont passés en mode de récupération après l’installation de la nouvelle mise à jour.

Certains utilisateurs ont même souffert scintillement de l’écran gênant, problèmes de mode sombre, baisse des performances et des problèmes avec le Dual Messenger qui ne fonctionne plus avec certaines applications.

D’autres plaintes arrivent ne pas être en mesure de prendre des captures d’écran ou d’utiliser des services tels que Netflix ou YouTube. Ensuite, il y a ceux qui ont des problèmes avec l’appareil photo et avec des captures qui s’effacent de la galerie.

Certains téléphones ne peuvent pas dépasser le taux de rafraîchissement de 60 Hz et ils ont une très mauvaise qualité audio. Et un utilisateur a rencontré un problème où l’application appareil photo du téléphone ne fonctionnait pas du tout.

Pour toutes ces raisons, Samsung a décidé d’arrêter la mise à jour Android 12 pour les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Une fois les bugs corrigés, la mise à jour devrait reprendre.