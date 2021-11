Android 12 a quelques améliorations d’impression intéressantes dans sa manche

Pourtant mon imprimante se bloque toujours

Android 12 est sorti depuis un certain temps, mais nous continuons à y trouver de nouvelles choses. Le dernier ajout notable concerne le service d’impression intégré, que Google a amélioré grâce au code soumis par la Mopria Alliance, un organisme de l’industrie axé sur la création de normes universelles d’impression et de numérisation. Il existe des améliorations pour les fichiers particulièrement volumineux et une meilleure prise en charge automatique des différents types de papier.

Alors que les capacités d’impression sont intégrées au système d’exploitation mobile lui-même depuis Android 8 Oreo de 2017 dans le cadre du service d’impression par défaut, vous permettant d’utiliser Android lui-même pour l’impression au lieu d’applications tierces, il y avait quelques bizarreries qui devaient encore être corrigées.

D’une part, Mopria dit qu’il est désormais possible d’imprimer des fichiers plus volumineux, ce qui vous aide à obtenir des actifs de haute qualité tels que des bannières, des affiches, des présentoirs, des panneaux de signalisation et plus encore sur papier directement à partir de votre téléphone Android. D’autre part, les imprimantes adressées par votre téléphone sont désormais capables de s’adapter automatiquement au type de papier qu’elles détectent dans leur bac. Cela signifie que dans certains cas, vous devriez obtenir des impressions de meilleure qualité sans avoir à modifier les paramètres de votre téléphone. C’est quelque chose que les systèmes de bureau prennent en charge depuis longtemps, c’est donc bien de le voir également sur Android 12.

Avec toutes ces améliorations apportées à l’impression sur Android, il est dommage que Google ait fermé sa plate-forme pratique Google Cloud Print en 2021. Cela vous a permis de transformer n’importe quelle ancienne imprimante en un appareil connecté au réseau en la bouclant via l’ordinateur fixe auquel elle est connectée. à. Pour ceux qui disposent d’imprimantes modernes connectées au réseau, la mise à jour Android 12 est toujours un pas en avant pour faciliter l’impression. Même si beaucoup de documents n’ont jamais à être imprimés de nos jours, il est bon d’avoir une solution simple et soignée à portée de main directement sur votre téléphone si vous en avez besoin.

Divulgation complète : Mopria a déjà publié des publications sponsorisées sur Android Police. Ceux-ci n’influencent ni n’interfèrent avec notre contenu éditorial de quelque manière que ce soit.

Le seul Chromebook OLED de Samsung est de retour en remise pour des centaines de rabais

Complet avec un processeur Core i5 et 256 Go de stockage

Lire la suite

A propos de l’auteur

Manuel Vonau (1483 articles publiés)



Manuel est un passionné de technologie et un fan d’Android basé à Berlin. Lorsqu’il n’écrit pas d’articles pour Android Police, il est probablement vidéaste.

Plus de Manuel Vonau