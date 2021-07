Android 12 abandonne la personnalisation manuelle des polices et des icônes au profit de Material You

L’attente pour Android 12 diminue de jour en jour, et grâce aux mises à jour bêta mensuelles, nous avons une assez bonne idée de ce à quoi nous attendre cet automne. Google présente un tout nouveau look avec Material You, avec des options de personnalisation automatique en fonction de votre fond d’écran. Malheureusement, il semble que certains des outils disponibles dans Android 11 ne passeront pas à la dernière version.

Lorsque Android 12 Beta 3 est sorti la semaine dernière, nous avons découvert que le nouveau menu “Fond d’écran et style” de Google était enfin en ligne, offrant des couleurs d’accent personnalisées (bien que limitées) et des icônes thématiques. Manque visiblement dans ce menu : les anciennes options de police et d’icône actuellement disponibles dans Android 11. Actuellement, ces paramètres se trouvent dans le menu « Style », vous permettant de modifier les icônes système comme le Wi-Fi et le Bluetooth, la police et les couleurs de surbrillance. Vous pourriez même créer des ensembles personnalisés si les six inclusions prédéfinies ne faisaient rien pour vous.

La gauche: le menu “Style” d’Android 11. Droite: Menu “Fond d’écran et style” d’Android 12 Beta 3.

Bien que nous ayons supposé que ces options reviendraient avant la fin du développement d’Android 12, ce rêve pourrait être mort. Un testeur bêta a déposé un rapport de bogue sur Issue Tracker concernant le menu manquant, et un employé de Google est revenu avec la déclaration suivante :

Les fonctionnalités de style personnalisé (police, forme d’icône, pack d’icônes et couleur d’accent) dans R sont remplacées par la nouvelle fonctionnalité de thème dynamique que nous introduisons dans S. Nous considérons la nouvelle fonctionnalité de thème dynamique comme plus moderne et intelligente. Une expérience simple et agréable dont nous espérons que tous les utilisateurs pourront profiter.

En d’autres termes, les options de police et d’icône ont disparu dans Android 12. Étant donné que la mise à jour de cette année consiste à permettre aux utilisateurs de personnaliser l’expérience de leur smartphone, il est étrange de voir ces outils supprimés. Sur la base de la frustration constatée dans les réponses de ce forum, il est toujours possible que l’entreprise change d’avis, mais probablement pas à temps pour Android 12. Pour l’instant, si vous êtes un fan de choix de polices farfelus, vous n’avez pas de chance. .