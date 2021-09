Android 12 arrive et viendrait avec un nouveau widget sous le bras pour Google Maps | La technologie

in

Google Maps semble subir une série de changements avec l’arrivée d’Android 12. La dernière chose qui a été vue, c’est qu’il aurait un widget au design très moderne et adapté au style général de la nouvelle version du système d’exploitation Google. .

Android 12 est juste au coin de la rue. La nouvelle version du système d’exploitation de Google pour les appareils mobiles est déjà dans la dernière ligne droite pour être officiellement lancée sur tous les appareils compatibles.

Ceux de Mountain View n’ont pas encore donné de date précise à laquelle ils lanceront cette version, même si ce qui est prévu, c’est qu’elle arrivera tout au long du mois d’octobre. Très probablement, cela coïncidera avec la présentation de ses nouveaux terminaux.

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont également en baisse, les deux appareils arriveraient à rivaliser dans la gamme Android haut de gamme. Bien entendu, ils ne fouleront pas notre territoire alors ne vous faites pas trop d’illusions à leur sujet.

Ces équipes seront les premières à publier les nouvelles améliorations d’Android 12 et l’une de ces améliorations est le changement de conception. Les applications s’adapteront également à cette mise en page et l’une d’entre elles est Google Maps.

La dernière chose qui a été vue de l’application est que maintenant l’interface serait beaucoup plus arrondie et, en plus, elle intégrerait un nouveau widget. Les propriétés de ce widget seraient au même niveau que la disposition générale d’Android 12.

Les coins seraient moins anguleux, les couleurs douces et avec des tons presque mats. De plus, ces couleurs changeraient en fonction du thème que nous avons appliqué sur l’appareil mobile pour mieux s’adapter à l’esthétique générale.

Ce nouveau widget aurait plusieurs sections. La première serait une barre de recherche dans laquelle, logiquement, effectuer différentes recherches afin de ne pas avoir à accéder à l’application à chaque fois qu’il est nécessaire de trouver un site.

La partie inférieure de cette barre de recherche comprendrait quatre sections : maison, restaurants, boulangeries et supermarchés. On ne sait pas avec certitude si ces sections peuvent être modifiées afin que l’utilisateur puisse les personnaliser à sa guise.

La seule chose qui a été vue est que si la taille du widget est augmentée, le nombre de sections augmente, il est donc possible qu’elles puissent également être personnalisées à l’avenir ou avec des mises à jour qui atteignent l’application Google Maps.

Il faudra attendre le lancement d’Android 12 pour connaître tous les tenants et aboutissants et les détails de cette nouvelle version du système d’exploitation de Google. Pour le moment, il est intéressant de voir les petits changements que subiront les applications.