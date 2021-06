Android 12 beta 2.1 débarque avec quelques corrections mineures

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Une nouvelle mise à jour de la deuxième bêta d’Android 12 est ici en tant que bêta 2.1. La mise à jour se concentre sur la résolution de certains des problèmes de stabilité que nous avons rencontrés avec la deuxième version bêta. Le plus gros correctif est le bogue de l’écran de verrouillage qui vous empêchait de glisser.

Début juin, nous avons enfin eu un aperçu de certaines des fonctionnalités les plus importantes de la prochaine mise à niveau du système d’exploitation Android. Cela inclut le nouveau système de thèmes contextuel et le tableau de bord de confidentialité super cool.

Cependant, ce lancement – Android 12 beta 2 – a également eu des problèmes de stabilité. Heureusement, Google est là pour résoudre certains d’entre eux avec une petite mise à jour de cette version bêta, qui atterrit aujourd’hui en tant que version bêta 2.1.

Si vous utilisez déjà la version bêta d’Android 12 la plus récente, vous verrez bientôt une notification OTA pour la mise à jour. Si vous décidez maintenant que vous voulez essayer la version bêta, votre installation sera cette dernière version 2.1.

Le correctif le plus notable avec cette mise à jour 2.1 concerne l’écran de verrouillage. Auparavant, de nombreux utilisateurs rencontraient des problèmes pour effectuer des tâches de balayage simples sur l’écran de verrouillage. Cela comprendrait la suppression de la nuance de notification, le balayage des notifications et même le balayage pour déverrouiller l’appareil.

Découvrez les autres correctifs ci-dessous (h/t 9to5Google).

Corrections d’Android 12 bêta 2.1

Correction d’un problème qui empêchait les utilisateurs d’accéder aux éléments sur l’écran de verrouillage. Par exemple, balayez vers le bas pour la nuance de notification, balayez les notifications ou balayez vers le haut pour déverrouiller le téléphone. (Problème #190702454) Correction de problèmes qui empêchaient les informations telles que la météo et les événements du calendrier d’apparaître dans le widget Coup d’œil sur l’écran d’accueil ou l’écran de verrouillage. (Numéro n° 190700432, n° 190644743) Correction d’un problème qui provoquait parfois des animations scintillantes ou saccadées lors de l’accès aux applications récentes avec la navigation gestuelle. Correction d’un problème qui entraînait parfois le blocage et la disparition des indicateurs d’autorisation du microphone et de la caméra jusqu’au redémarrage du téléphone. Correction d’un problème lors de l’utilisation de l’émulateur Android avec un périphérique virtuel Android (AVD) exécutant Android 12 qui empêchait l’AVD de se connecter à Internet. Correction d’un problème où après avoir pris la version bêta et réinitialisé l’appareil, certains utilisateurs étaient bloqués sur l’assistant de configuration (problème #190082536).

Vous cherchez à essayer Android 12 sur votre téléphone compatible ? Visitez notre guide ici.