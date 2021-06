Android 12 beta 2 débarque avec Privacy Dashboard en remorque

in

Aujourd’hui, Google déploie Android 12 bêta 2. La mise à jour propose plusieurs fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, y compris le tableau de bord de confidentialité promis. Malheureusement, les fonctionnalités de personnalisation contextuelles attendues semblent toujours être MIA.

Le mois dernier, Google a déployé la première version bêta d’Android 12 lors de Google I/O 2021. Avant ce déploiement, cependant, Google a promis de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui n’étaient pas contenues dans cette version bêta.

Heureusement, quelques-unes de ces fonctionnalités promises apparaissent dans Android 12 bêta 2, en cours de déploiement maintenant. Cela inclut la fonction de tableau de bord de confidentialité ainsi que de nombreux autres réglages de confidentialité et de sécurité. Il existe également une nouvelle façon de se connecter aux réseaux qui rappelle beaucoup l’interface utilisateur One de Samsung.

Cependant, la fonctionnalité que les gens semblent le plus attendre – la refonte esthétique tenant compte du contexte – est toujours MIA pour le moment.

Vous aurez besoin du Pixel 3/3XL, du Pixel 3a/3a XL, du Pixel 4/4 XL, du Pixel 4a/4a 5G ou du Pixel 5 pour installer Android 12 beta 2. Vous ne possédez pas de Pixel ? Consultez notre liste d’autres offres pour les OEM individuels ici. Si vous avez déjà installé la version bêta, vous devriez bientôt recevoir une notification OTA.

Tableau de bord de confidentialité Android 12 bêta 2

Avec Apple apportant des modifications radicales à ses politiques de confidentialité et de sécurité liées à l’iPhone, il était inévitable que Google ait besoin de réagir. Une partie de cette réponse est le nouveau tableau de bord de confidentialité. Google nous a donné beaucoup d’informations à ce sujet à Google I/O. Cependant, nous pouvons maintenant tenter le coup.

Comme on peut s’y attendre d’après son nom, le tableau de bord de confidentialité dans Android 12 beta 2 vous donne une vue aérienne de votre situation de confidentialité sur votre téléphone. Comme avec le bien-être numérique de Google, ce guichet unique devrait vous aider à voir s’il y a quelque chose que vous souhaitez modifier sur votre téléphone pour le rendre plus sécurisé.

Autres fonctionnalités de confidentialité et de sécurité

En plus du tableau de bord de confidentialité, Google a présenté de nouvelles fonctionnalités liées à la sécurité du microphone et de la caméra sur Google I/O. Comme pour le tableau de bord, cependant, ces fonctionnalités n’étaient pas présentes dans la première version bêta. Heureusement, l’Android 12 beta 2 les a !

Tout d’abord, des indicateurs d’utilisation du microphone et de la caméra apparaissent dans le coin supérieur droit. Ceux-ci apparaîtront chaque fois qu’une application utilise l’un de ces systèmes. Cela devrait vous donner l’assurance que les systèmes ne sont pas utilisés si vous ne voyez pas les icônes.

De plus, si vous souhaitez les désactiver manuellement afin qu’aucune application ne puisse y accéder, il existe une bascule pour cela. Comme on le voit dans le GIF ci-dessus, vous pouvez facilement désactiver le micro, la caméra ou les deux via les nouvelles vignettes rapides.

Enfin, le système d’exploitation vous alertera désormais avec une notification toast lorsqu’une application accède au contenu de votre presse-papiers. La notification ne se produira pas si le contenu du presse-papiers provient de la même application. Ce sera un bon moyen de savoir que les informations sensibles que vous avez copiées ne seront pas transmises à des applications auxquelles vous ne vous attendez pas.

Changements pour la connectivité

L’Android 12 beta 2 introduit une nouvelle façon d’interagir avec vos connexions réseau. Dans Android 11, comme avec la plupart des versions antérieures d’Android, un appui long sur votre Wi-Fi Quick Tile vous amène à la section de mise en réseau des paramètres Android. Maintenant, cependant, vous obtenez un pop-up astucieux avec les bascules et les liens les plus utilisés.

Cela rappelle beaucoup l’interface utilisateur One de Samsung, qui a une fonctionnalité similaire. Entre cela et les pages repensées dans les paramètres Android, il est clair que Google se tourne vers One UI pour s’inspirer d’Android 12.

Ce sont les grands changements avec Android 12 beta 2 ! Comme d’habitude, nous trouverons probablement d’autres changements dans cette mise à jour au fil de la journée, alors restez à l’écoute pour plus d’informations.