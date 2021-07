Android 12 Beta 3 arrive sur Android TV avec une interface utilisateur 4K native, des contrôles de confidentialité

Plus tôt dans la journée, Google a publié Android 12 Beta 3, qui inclut l’arrivée tant attendue de captures d’écran à défilement natif et plus encore. Mais la plate-forme Android TV est également de plus en plus appréciée, car Android 12 Beta 3 est également arrivé.

La mise à jour se concentre principalement sur l’amélioration des éléments de l’interface utilisateur lors de la visualisation de l’interface sur les meilleurs téléviseurs Android 4K. Google a également inclus de nouveaux contrôles de confidentialité pour ceux qui ne veulent pas que le microphone ou une caméra connectée soient toujours actifs.

À commencer par les éléments de l’interface utilisateur 4K, c’est un gros problème depuis quelques années, car l’interface principale n’est rendue qu’en 1080p. Ce n’est que lorsque vous avez sélectionné quelque chose à regarder que l’interface utilisateur passe en 4K, ce qui a tendance à provoquer un “décalage” de temps en temps. Cette mise à jour inclut également de nouveaux outils de flou d’arrière-plan permettant aux développeurs « d’améliorer facilement la séparation visuelle des différentes couches d’interface utilisateur ».

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

L’un des principaux objectifs de Google I/O 2021 était l’engagement renouvelé de l’entreprise en matière de confidentialité et de donner aux utilisateurs le contrôle sur les applications qui peuvent et ne peuvent pas accéder à des éléments tels que la caméra et le microphone. Cela a débordé sur la plate-forme Android TV, car Google met en œuvre des indicateurs de microphone et de caméra qui apparaissent sur votre téléviseur. Ce sont pratiquement les mêmes indicateurs que ceux trouvés lorsqu’une application utilise la caméra ou le microphone sur un smartphone avec Android 12 installé.

Source : Google

Pour accompagner cela, Google a ajouté deux nouveaux “paramètres de confidentialité globaux” pour Android TV qui ne sont pas sans rappeler le nouveau tableau de bord de confidentialité. Dans le menu des paramètres, vous pourrez non seulement voir quelles applications ont récemment accédé à la caméra ou au microphone, mais il y a aussi une nouvelle bascule en haut de la page. Il s’agit d’une approche tout ou rien, car la bascule supprimera simplement l’accès à toutes les applications installées sur votre Android TV.

Quelques autres fonctionnalités ont été ajoutées à Android 12 Beta 3 pour Android TV. Parmi ceux-ci, il y a de nouveaux paramètres de taux de rafraîchissement pour une “expérience de visionnage plus fluide”. Les applications peuvent également vérifier les paramètres de lecture et modifier les fréquences d’images en fonction de ce qui est affiché. Enfin, nous obtenons un nouveau “mode tunnel” pour les développeurs afin que les applications puissent être plus “cohérentes et efficaces” lorsqu’il s’agit de regarder du contenu sur des appareils Android TV.

Le seul périphérique matériel capable d’utiliser Android TV Beta 3 est le périphérique développeur ADT-3 de Google. Cependant, Google a également déclaré que la version préliminaire de l’émulateur Android 12 sera disponible “dans les prochaines semaines”. Jusque-là, nous n’avons qu’à entendre parler de tous ces changements de l’extérieur, au moins jusqu’à ce que nous puissions obtenir Android 12 sur nos téléviseurs Android.

Android TV pas cher

Onn. Appareil de diffusion UHD Android TV

Le dernier appareil Android TV

Walmart est allumé. Android TV Streaming Device est le dernier appareil alimenté par Android TV et propose une lecture 4K, ainsi que toutes vos fonctionnalités Chromecast préférées.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Meilleure assistance Stadia

Stadia fonctionnera désormais sur ces appareils Android TV

Google permet à davantage de matériel Android TV de diffuser des jeux vidéo du cloud vers votre téléviseur via Stadia. Voici tous les appareils Android TV qui le prendront officiellement en charge.