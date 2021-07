Android 12 beta 3 débarque avec des captures d’écran déroulantes

in

Edgar Cervantes / Autorité Android

TL;DR

Google propose désormais Android 12 bêta 3 aux appareils pris en charge. Il inclut enfin une fonction native de capture d’écran déroulante. Il comprend également d’autres nouvelles fonctionnalités telles que la recherche sur l’appareil, la rotation automatique basée sur le visage et de meilleurs indicateurs de confidentialité.

Nous nous rapprochons de plus en plus du lancement stable d’Android 12. Aujourd’hui, Google sort la troisième version bêta du logiciel, qui comprend quelques nouvelles fonctionnalités notables.

La fonctionnalité la plus intéressante d’Android 12 beta 3 est la nouvelle fonction de capture d’écran déroulante. La plupart des utilisateurs y seront habitués, car de nombreux skins Android offrent cette fonctionnalité. Cependant, les personnes qui préfèrent Android stock ou un skin qui ne prend pas en charge les captures d’écran défilantes seront ravies de voir la fonctionnalité intégrée directement dans le système d’exploitation.

En rapport: Fonctionnalités d’Android 12 : tout est confirmé et répandu jusqu’à présent

Si vous utilisez déjà Android 12 bêta 2.1 (ou l’une des versions bêta précédentes), vous devriez bientôt voir une notification OTA pour passer à la version bêta 3. Si vous souhaitez rejoindre la version bêta maintenant, vous pouvez utiliser un appareil Pixel pris en charge et suivre notre instructions. Si vous ne possédez pas de Pixel, il existe quelques téléphones non Google qui fonctionnent avec Android 12, bien que cela puisse prendre un peu plus de temps pour que la dernière version bêta devienne accessible.

Pour la plupart des gens, cette fonctionnalité n’aura rien de nouveau. Pour capturer une capture d’écran défilante dans Android 12 beta 3, vous lancez simplement la fonction de capture d’écran en appuyant simultanément sur le bouton d’alimentation et le bouton de réduction du volume (ou en utilisant votre méthode habituelle). Une fois que vous l’avez fait, vous verrez la première image ci-dessus. Vous appuyez ensuite rapidement sur le bouton « Capturer plus ».

En rapport: Nous avons demandé, vous nous avez dit : voici comment prendre des captures d’écran sur votre téléphone

Une interface apparaîtra alors qui ressemble à la deuxième image ci-dessus. Cela vous permettra d’étendre manuellement la zone de capture. Une fois que vous avez terminé, appuyez simplement sur le gros bouton « Enregistrer » dans le coin supérieur gauche.

Ce n’est pas vraiment différent des fonctionnalités de capture d’écran avec défilement dans les skins Android tels que One UI de Samsung. Ce n’est pas non plus très différent des applications tierces qui permettent cette fonctionnalité. L’avoir intégré directement dans Android, cependant, est certainement un ajout bienvenu.

Autres nouvelles fonctionnalités d’Android 12

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Une autre grande nouveauté est l’introduction de la recherche sur l’appareil, que Google appelle AppSearch. Il s’agit essentiellement d’un moteur de recherche sur l’appareil, vous permettant de trouver des données sur votre téléphone comme vous le feriez sur le Web. Cependant, le principal ici est que les applications devront à la fois s’inscrire et personnaliser leurs applications pour que cela fonctionne. En tant que tel, il peut s’écouler un certain temps avant que vous ne puissiez vraiment trouver quoi que ce soit sur votre téléphone.

Dans une précédente version bêta d’Android 12, nous avons vu l’introduction d’indicateurs de confidentialité. Cette fonctionnalité vous envoie une alerte (comme le montre l’image ci-dessus) lorsqu’une application utilise votre microphone ou votre caméra. Le problème, cependant, est que l’alerte pourrait couvrir des commandes d’applications importantes, en particulier lorsque vous utilisez votre téléphone en mode immersif. Dans Android 12 beta 3, Google ajoute plus d’informations pour les développeurs concernant les indicateurs de confidentialité, afin qu’ils puissent personnaliser leurs applications en conséquence.

En rapport: Pratique avec Privacy Dashboard, l’une des meilleures nouvelles fonctionnalités d’Android 12

Enfin, la nouvelle version bêta d’Android 12 introduit la rotation automatique basée sur le visage. Cette fonctionnalité utilisera la détection des visages pour déterminer si votre téléphone doit être en mode portrait ou paysage. Cela sera particulièrement utile pour les personnes qui utilisent leur téléphone en position couchée, ce qui pourrait dérouter le système gyroscopique habituel.

Nous allons tester nous-mêmes Android 12 beta 3 aujourd’hui et trouverons probablement de nouveaux ajouts plus intéressants. Restez à l’écoute!