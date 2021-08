Android 12 Beta 4.1 résout le problème de la boucle de démarrage, la connectivité VPN et bien plus encore

Nous nous rapprochons de plus en plus de la version finale d’Android 12. Aujourd’hui, Google a publié Android 12 Beta 4.1, la quatrième version bêta incrémentielle que nous avons vue cette année.

Avec chaque version bêta précédente, Google a poussé ces mises à jour « ponctuelles » avec des corrections de bogues, mais la version bêta 4.1 vise à résoudre certains problèmes plutôt frustrants. Inclus dans cette version, la version bêta 4.1 résout désormais un problème de boucle de démarrage qui tourmentait les utilisateurs, tout en vous permettant de connecter votre appareil Android 12 à un VPN. Un correctif pour les utilisateurs qui s’appuient sur la fonctionnalité d’avertissement, où les notifications ne s’affichaient pas immédiatement, est également inclus.

Voici le journal des modifications complet pour tous ceux qui souhaitent voir tout ce que Google a corrigé avec cette version :

Android 12 bêta 4.1 (août 2021)

Correction d’un problème qui bloquait certains appareils dans une boucle de démarrage après le redémarrage de l’appareil. (Problème #193789343) Correction d’un problème où les notifications d’avertissement n’étaient parfois pas affichées, obligeant l’utilisateur à glisser dans le tiroir de notification pour les afficher. (Problème #196264672) Correction d’un problème où les commandes de volume de l’appareil ne fonctionnaient parfois pas lors de la diffusion. (Problème #196528545) Correction d’un problème où Face Unlock ne fonctionnait pas sur certains appareils. (Problème #189819846) Correction d’un problème qui empêchait les utilisateurs d’accorder l’autorisation Appareils à proximité à l’application Téléphone dans les paramètres. Les utilisateurs qui rencontrent une boucle de blocage avec l’application Téléphone lorsqu’ils tentent de passer un appel via Bluetooth peuvent désormais accorder l’autorisation requise. Pour ce faire, appuyez longuement sur l’application Téléphone et appuyez sur Informations sur l’application, ensuite aller à Autorisations > Appareils à proximité et sélectionnez Permettre. (Problème #196325588) Correction d’un problème où, après avoir connecté le téléphone à un VPN, le téléphone ne pouvait pas se connecter à Internet. (Numéro #196237480)