Android 12 Beta 4 apporte une meilleure prise en charge des thèmes et du mode sombre aux paramètres

Android 12 Beta 4 peaufine l’expérience avant la version stable, et inclus dans cette dernière version sont quelques ajustements au menu Paramètres qui facilitent la lecture de certaines choses en mode/thème sombre, avec de meilleurs reflets pour les basculements importants, et une cohérence améliorée pour l’apparence de ces bascules, ainsi que quelques ajustements de thème.

La gauche: Android 12 bêta 3.1. Droite: Android 12 Beta 4. (Au-dessus et ci-dessous.)

Google est clairement encore en train de composer un peu le nouveau thème dynamique, mais les ajustements sont plus petits à chaque fois. Maintenant, la société a modifié une légère omission dans les implémentations précédentes qui rend les descriptions de bascule d’en-tête de catégorie réellement lisibles en mode sombre. Ces bascules d’en-tête elles-mêmes sont également désormais mises en évidence d’une manière qui les rend plus importantes, avec le thème Monet, un grand arrière-plan arrondi derrière les bascules et une couleur légèrement plus saturée lorsqu’elle est activée.

Les couleurs des en-têtes de catégorie sont également plus sombres, et quelques boutons à l’ancienne ont repris le nouveau design qui a commencé à être déployé avec Android 12 DP1, améliorant la cohérence et l’accessibilité – l’état des nouvelles bascules est plus facile à comprendre à un coup d’œil, même s’ils ont perdu l’iconographie qu’ils avaient dans les implémentations précédentes.

