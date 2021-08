Android 12 Beta 4: la mise au point avant la course

Android 12 bêta 4 est désormais disponible pour tous les téléphones Pixel pris en charge, ainsi que pour certains téléphones supplémentaires sur lesquels vous pouvez installer Android 12 bêta. Les trois versions bêta précédentes regorgent de nouvelles fonctionnalités et de changements visuels massifs qui font d’Android 12 la plus grande mise à jour depuis un certain temps, mais la version bêta 4 est un peu en sourdine par rapport à celles-ci.

En résumé, Android 12 beta 4 peut être considéré avant tout comme la mise à jour de la stabilité de la plate-forme, mais cela ne signifie pas que la stabilité est la seule chose sur laquelle Google a travaillé le mois dernier. Un nombre surprenant d’ajustements visuels peuvent être trouvés autour des parties communes du système d’exploitation, et des fonctionnalités telles que Game Dashboard font leur première apparition complète. Cette version devrait marquer les derniers grands changements apportés au système d’exploitation, qui arriveront sur les meilleurs téléphones Android dans les mois à venir.

Stabilité et vitesse

Source : Nick Sutrich / Android Central

Comme mentionné précédemment, Android 12 beta 4 tourne en grande partie autour du concept de stabilité de la plate-forme pour les développeurs. Alors qu’Android 12 beta 3 était l’une des versions bêta les plus buggées que nous ayons vues depuis longtemps, la stabilité de la plate-forme ne signifie pas la stabilité pour les utilisateurs. Au lieu de cela, cela signifie que Google n’apportera pas de grands changements au système d’exploitation qui affecteront la façon dont les applications interagissent avec Android lui-même, offrant aux développeurs un moyen plus cohérent de corriger les bogues pour la version finale éventuelle d’Android 12.

La stabilité de la plate-forme signifie que les développeurs peuvent désormais corriger les bogues de manière plus fiable dans Android 12.

Cela ne veut pas dire qu’aucun bogue n’a été corrigé dans cette version, cependant. Au cours des deux derniers jours, j’ai remarqué beaucoup moins de plantages et de blocages d’applications – une amélioration significative par rapport à la version bêta 3 d’après ce que je peux dire – ainsi que des améliorations globales des performances dans l’ensemble du système. La définition des fonds d’écran est nettement plus rapide dans cette version, le changement se produisant aussi rapidement que l’animation prend pour se terminer. Changer le fond d’écran dans la version bêta 3 prenait parfois plusieurs secondes et pouvait parfois geler et bloquer le système, nécessitant un redémarrage rapide du processus système.

L’ajout à ces correctifs est une nouvelle fonctionnalité amusante enfouie dans les options expérimentales d’Android. Une fois activée, la nouvelle barre de recherche améliorée peut mieux trouver le contenu local et personnel, y compris des éléments tels que des applications, des contacts, des morceaux de conversations dans les applications, des raccourcis, des paramètres, des widgets, etc. C’est un bon aperçu de la façon dont Google déplace de plus en plus les choses vers le traitement local au lieu de tout faire dans le cloud.

Images et sons

Source : Nick Sutrich / Android Central

Material You est de loin le langage de conception le plus magnifique jamais créé par Google, et il est maintenant appliqué à quelques nouveaux domaines dans la version bêta 4. Vous constaterez maintenant que la barre de recherche est thématique avec les icônes de l’écran d’accueil lorsque vous sélectionnez l’option icônes thématiques dans la section fond d’écran et style. Malheureusement, ce paramètre d’icônes thématiques inclut une balise bêta cette fois-ci, donc, probablement, Google n’a pas tout à fait fini de peaufiner et d’ajouter à cette fonctionnalité.

Le matériel que vous regardez et sentez est maintenant présent dans tous les coins et recoins de l’OS, y compris même de nouveaux sons.

En parcourant les paramètres système, vous remarquerez peut-être également l’ajout plus distinct de composants Material You tout au long de l’expérience. Par exemple, les utilisateurs du mode sombre devraient à nouveau pouvoir lire plusieurs titres différents, car Google a ajouté des morceaux de couleur derrière ce texte pour améliorer la lisibilité. De même, les interrupteurs à bascule présentent également la couleur de thème dominante derrière eux maintenant. Donc, dans l’ensemble, c’est une expérience à thème plus cohérente qu’auparavant.

L’outil de capture d’écran a également subi quelques modifications, notamment des ancres de zone de recadrage plus faciles à saisir et de meilleures performances globales par rapport à la version bêta 3. La nouvelle fonctionnalité de partage rapide dans Aperçu comprend désormais de grandes images, ce qui signifie que vous pouvez partager des URL et des images en un clic. depuis Aperçu sans avoir à les copier ou les enregistrer sur votre téléphone. C’est une fonctionnalité astucieuse qui sera probablement plus utilisée que la fonctionnalité copier/coller de texte que Google a ajoutée il y a quelque temps, car des icônes bien visibles apparaissent désormais aux endroits où vous pouvez effectuer des actions.

Source : Android Central

Les personnes mécontentes de la nouvelle fenêtre contextuelle des paramètres rapides Wi-Fi devraient être un peu plus satisfaites des nouveaux ajustements de conception, qui incluent enfin un interrupteur pour activer et désactiver le Wi-Fi à partir de ce panneau rapide. C’est un changement assez important étant donné que les paramètres rapides sont censés permettre aux utilisateurs d’apporter des modifications rapides sans quitter l’application actuellement active.

Enfin, il y a l’ajout de tout nouveaux sons pour les téléphones Pixel, comme cela a été repéré pour la première fois par 9to5Google. Cela fait un certain temps que Google n’a pas ajouté ou modifié l’un de ces sons, qui alimentent les sons de notification sonore, d’alarme et de sonnerie du téléphone. Même les sons existants ont été modifiés pour s’adapter à l’apparence plus douce d’Android 12, aidant ainsi à mieux s’adapter au paysage Material You.

Joueurs, merci de postuler

Source : Nick Sutrich / Android Central

Le tableau de bord du jeu était, ironiquement, l’un des ajouts en vedette d’Android 12 beta 3 – ironique parce que cela ne fonctionnait pas vraiment du tout, c’est-à-dire – et est maintenant une fonctionnalité qui apparaîtra lorsque vous lancerez un jeu sur votre Android 12 alimenté téléphoner. Game Dashboard est une petite barre verticale contextuelle qui permet aux utilisateurs d’effectuer rapidement et facilement des tâches courantes comme prendre des captures d’écran ou enregistrer une vidéo.

Game Dashboard permet de prendre facilement une capture d’écran, d’enregistrer une vidéo ou même de diffuser en direct sur YouTube Live.

La nouveauté d’Android vanille est le jeu Ne pas déranger (DnD), une fonctionnalité familière sur d’autres téléphones Android fabriqués par des sociétés comme Samsung, mais qui est néanmoins incroyablement pratique. Gaming DnD empêchera ces notifications et appels ennuyeux d’apparaître sur votre écran lorsque vous essayez simplement de jouer à un jeu et peut être facilement activé et désactivé via Game Dashboard.

Bien que prendre une capture d’écran ou enregistrer une vidéo de votre jeu puisse être quelque chose que vous supposeriez sur un tableau de bord de jeu, Google a également ajouté une fonctionnalité moins évidente : la diffusion en direct via YouTube Live. Appuyez sur le bouton de diffusion en direct pour activer immédiatement le microphone de votre téléphone et l’utiliser pour fournir des voix off pour votre vidéo en direct, y compris diverses commandes pour l’expérience de diffusion en direct.

Comme cela a été le cas avec ces bêtas, l’implémentation actuelle de Game Dashboard est un peu boguée. Alex Dobie a réussi à faire fonctionner Game Dashboard sur son Pixel 5 dans la vidéo ci-dessus, mais pas avant d’avoir redémarré son téléphone après avoir activé Game Dashboard. De même, mon Pixel 4 XL, comme cela a été mon expérience en général et dans les précédentes versions bêta d’Android 12, ne fonctionne pas tout à fait comme prévu. J’imagine qu’ils seront réglés très bien à temps pour la version finale d’Android 12.

Jusqu’à la prochaine fois

Source : Nick Sutrich / Android Central

Comme vous pouvez vous y attendre, la version bêta 5 sera la prochaine version d’Android 12 et devrait principalement inclure des corrections de bugs et d’autres ajustements minimes, notamment la résolution de problèmes visuels tels que la barre de recherche surdimensionnée dans le tiroir de l’application. Nous attendons également des modifications et des ajustements supplémentaires du moteur de thème Android 12 qui devraient rassembler davantage le nouveau langage de conception et les nouvelles fonctionnalités. Les personnes qui ont apprécié la possibilité de changer les polices ou la forme de leurs icônes pourraient être déçues, car il semble que cette fonctionnalité ait été entièrement supprimée.