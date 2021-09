Android 12 bêta 4, plus !

https://www.androidauthority.com/newsletters/android-developer-news-roundup-august-2021/

il y a 21 minutes

Les choses se sont accélérées au cours des derniers mois, et le mois d’août n’a pas été différent avec la sortie d’Android 12 Beta 4. Avec cette mise à jour, la version bêta a atteint la stabilité de la plate-forme, ce qui signifie que c’est le moment pour les développeurs qui veulent s’assurer que leur logiciel est compatible avec le nouveau système d’exploitation. Pendant ce temps, Google a également peaufiné son processus d’évaluation et d’évaluation pour offrir une expérience plus juste et plus utile.

Android 12 bêta 4 et stabilité de la plate-forme — Android 12 bêta 4 a atteint la stabilité de la plate-forme. Cela signifie que toutes les surfaces et tous les comportements orientés vers les applications sont définitifs dans Android 12. En d’autres termes : il n’y aura plus de modifications aux API SDK/NDK officielles et vous pouvez désormais commencer à tester vos applications en toute sécurité pour la grande version. Qu’est-ce que tu attends?

Cet article comprend un certain nombre de conseils pour assurer la compatibilité avec le nouveau système, il vaut donc la peine d’être lu par tous les développeurs.

Partage de Tiles avec vos utilisateurs de smartwatch — Les Tiles permettent aux utilisateurs de smartwatch d’afficher rapidement des données cruciales et d’interagir avec leurs applications préférées sur Wear OS. Désormais, les tuiles peuvent être partagées avec les utilisateurs de smartwatch via l’API Jetpack Tiles.

Améliorer les notes et les avis pour les utilisateurs et les développeurs — Ce sera de la musique aux oreilles de nombreux développeurs : Google est en train de remanier son processus d’évaluation et d’avis sur Google Play ! Parmi les changements, les développeurs peuvent désormais filtrer les avis afin de trouver rapidement les plaintes relatives à des types d’appareils particuliers. D’autres fonctionnalités à venir pondéreront les notes par région, de sorte que de mauvaises performances dans un domaine ne feront pas baisser le score global d’une application ailleurs.

Vers l’excellence des applications Android : quelques conseils pratiques pour garantir aux utilisateurs la meilleure expérience d’application !