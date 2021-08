Android 12 Beta 4 rend le redimensionneur de widget plus facile à utiliser

La plupart des changements visuels d’Android 12 ont été assez bien accueillis dans l’ensemble, mais quelques-uns des ajustements sont allés un peu trop loin. Avec l’accent mis sur les widgets, la possibilité de redimensionner la façon dont ils apparaissent sur votre écran d’accueil est essentielle, mais si vous avez du mal à voir un contour sur la grille, cela ne vous rend pas service. Heureusement, la dernière version bêta d’Android 12 rend le redimensionnement du widget beaucoup plus facile à utiliser, même si vous perdrez de la couleur en conséquence.

Dans la version bêta 3, les contours entourant chaque widget sont extraits de la toile de fond de votre appareil, un autre exemple de Material You et de thèmes dynamiques en action. Bien que cet effet puisse être cool en théorie, le manque de contraste a rendu le redimensionnement de l’image beaucoup plus difficile qu’il ne le serait autrement. Vous seriez pardonné de ne pas remarquer les contours dans les captures d’écran ci-dessous – ils se fondent directement dans le fond d’écran.

Android 12 Beta 3 et son redimensionneur difficile à voir.

La version bêta 4 résout ce problème en revenant à un contour blanc ou gris standard pour le redimensionnement au détriment de Material You. Bien que le thème de la grille soit toujours basé sur l’arrière-plan actuel, l’ombre du widget ne correspond plus. En règle générale, il s’agit d’une amélioration significative – tous les aspects d’Android 12 n’ont pas besoin d’être extraits de votre fond d’écran, et garder les choses simples rend le remodelage beaucoup plus facile.

Android 12 Beta 4 et sa pilule “Supprimer” quasi invisible.

Cependant, sur certains arrière-plans, l’espace “Supprimer” pour supprimer les widgets choisit une couleur qui réduit réellement le contraste, ce qui le rend plus difficile à visualiser.

Android 12 Beta 4, mais c’est beaucoup plus facile à voir.

Ce problème ne s’applique pas à tous les fonds d’écran. La bonne couleur est choisie sur la plupart des sélections plus sombres, affichant une étiquette “Supprimer” blanc brillant que vous ne pouvez pas manquer. Bien que ce soit certainement une amélioration, vous voudrez éviter les fonds d’écran complexes si vous recherchez un fort sentiment de contraste.