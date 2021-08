Android 12 Beta 4 révèle plus de changements pour une fonctionnalité de barre de recherche améliorée

Android 12 a au moins un autre truc caché dans sa manche, et ce sont les changements universels de recherche de longue date pour le lanceur – qui peuvent même s’étendre au moins partiellement aux lanceurs tiers via une nouvelle API. La nouvelle fonctionnalité n’est toujours pas destinée à l’utilisateur, mais elle se rapproche et les employés de XDA Developers ont pu activer davantage de fonctionnalités pour le nouveau système de recherche dans Android 12 Beta 4.

Toutes les images via les développeurs XDA.

Comme promis, la nouvelle fonctionnalité de recherche vous permet non seulement de lancer des applications, mais également des raccourcis et des tranches d’applications, ainsi que de rechercher des éléments tels que des contacts, des paramètres et des widgets, et même des applications sur le Play Store. Cela signifie que vous pouvez rechercher une application et lancer directement une action à l’intérieur. Par exemple, la recherche de « appareil photo » affiche apparemment diverses formes de capture de contenu, notamment des vidéos, des selfies, etc., ainsi que des options de paramètres relatives à l’appareil photo, comme le raccourci du bouton d’alimentation.

En bref, Google rend ce widget de recherche tout-puissant et infiniment plus utile en le laissant rechercher pratiquement tout sur votre téléphone, et nous sommes ravis.

Images des commandes/options de personnalisation de la nouvelle fonction de recherche, via les développeurs XDA.

Il existe de nombreux paramètres pour personnaliser le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité de recherche, plus que la dernière fois que nous l’avons vue. Cela inclut des bascules pour la fonctionnalité de liste d’autorisation d’applications, des “cibles cachées” (quoi que cela signifie), des conseils et des paramètres renommés pour des éléments tels que Widgets, People Tile, Chrome Tab, etc.

XDA a même une vidéo de la fonctionnalité en action.

Si vous êtes enraciné et capable de vous débrouiller avec les phénotypes, le service responsable du changement a été identifié dans le cadre de l’application Android System Intelligence (AiAiSearchUiService), seulement maintenant disponible mais toujours techniquement pas accessible aux utilisateurs dans Android 12 bêta 4 Mais s’il n’est pas disponible dans la prochaine version candidate, ce le sera probablement lorsque stable arrivera dans les semaines ou mois à venir.