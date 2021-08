Android 12 beta 4 tombe aujourd’hui, le lancement stable est le prochain !

Edgar Cervantes / Autorité Android

TL;DR

Google a publié Android 12 beta 4. La mise à jour se concentre sur le polissage des performances et de la stabilité. Il n’inclut aucune nouvelle fonctionnalité destinée aux consommateurs, mais amène Android 12 au bord d’une version stable.

Nous ne sommes plus qu’à un pas de la version stable d’Android 12. Google a abandonné la quatrième version bêta d’Android 12 aujourd’hui, passant à la phase finale des tests logiciels.

La dernière version bêta d’Android 12 se concentre sur le polissage des performances et de la stabilité. La version amène Android 12 au jalon de stabilité des performances, ce qui signifie que toutes les surfaces et tous les comportements faisant face aux applications sont verrouillés et chargés. Les développeurs peuvent désormais planifier leurs tests finaux en sachant que toutes les fonctionnalités d’Android 12 qui auraient un impact sur leurs applications sont prêtes pour une version stable.

Google a conseillé à tous les développeurs d’installer la version de production de leurs applications sur un appareil exécutant Android 12 bêta 4. Cela leur permettra d’examiner tous les changements de comportement d’Android 12 et de tester les nouvelles fonctionnalités d’Android 12 telles que le tableau de bord de confidentialité, les indicateurs de micro et de caméra, l’application écrans de démarrage, et plus affectent leurs applications.

Pendant ce temps, la version bêta n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité destinée aux consommateurs, du moins aucune que nous connaissions jusqu’à présent. Cependant, les bêta-testeurs devraient pouvoir essayer tout ce que Google a annoncé pour Android 12 jusqu’à présent.

Comment obtenir Android 12 bêta 4

Si vous utilisez déjà Android 12 bêta 3 ou l’une des versions bêta précédentes, vous devriez voir une mise à jour OTA pour passer à la version bêta 4.

Vous pouvez essayer la nouvelle version sur vos appareils Pixel à partir d’aujourd’hui. Android 12 beta 4 sera également disponible sur les téléphones éligibles Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp et ZTE. Notez que chaque marque gérera ses propres inscriptions et assistance et vous fournira directement les mises à jour bêta.

Outre les téléphones, la version bêta 4 est également disponible pour Android TV, afin que les développeurs puissent consulter les dernières fonctionnalités et tester leurs applications sur la nouvelle plate-forme Google TV.

Google dit que la version candidate d’Android 12 devrait arriver dans les prochaines semaines. La version finale devrait suivre quelque temps après, probablement en septembre.