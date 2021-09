Android 12 beta 5 pratique : si proche, mais si loin

Un autre mois, une autre version bêta d’Android 12. Android 12 bêta 5 marque le début de la séquence des candidats de sortie, où tout est final, à moins qu’un bug massif ne se présente avant la date de lancement officielle. Comme Android 12 beta 4, cette version est principalement axée sur la stabilité, ayant, espérons-le, éliminé plusieurs bugs de plantage du téléphone et peaufiné l’interface utilisateur pour qu’elle ressemble davantage à un produit final.

À ce jour, Android 12 a été la version bêta d’Android la plus buggée que nous ayons vue depuis un certain temps – peut-être jamais, en fait. Une partie de ce bug est le changement massif dans l’apparence et le fonctionnement de l’interface utilisateur, y compris la fonction de changement de couleur automatique exclusive à Pixel trouvée dans le langage de conception Material You.

Nous ne sommes qu’à quelques semaines de la sortie complète et appropriée d’Android 12 sur de nombreux appareils, y compris la prochaine version bêta d’Android 12 sur le Galaxy S21, et probablement à un peu plus d’un mois et demi de la sortie de Pixel 6 – le téléphone phare de Google pour le matériel que vous concevez. En tant que tel, quelques personnes ont été nerveuses de voir autant de bugs si proches de la sortie. C’est cependant à cela que sert un programme bêta, et il semble que Google fasse du bon travail pour stabiliser la plate-forme.

Android 12 beta 5 peut être installé dès maintenant et accueille même le Pixel 5a comme le dernier téléphone à se qualifier pour les tests. Mais vous aurez besoin d’un téléphone éligible et d’une volonté de supporter quelques bugs restants.

Android 12 beta 5 pratique : relooking de Material You

Source : Nick Sutrich / Android Central

Les principales applications système, comme l’horloge et la calculatrice, ont enfin été repensées par Material You.

Chaque version bêta a connu un changement majeur vers le langage de conception Material You, et les dernières pièces du puzzle se réunissent enfin dans Android 12 bêta 5. Certaines des applications système de base de tous les jours, comme les applications d’horloge et de calculatrice, voient leur premier refontes majeures au cours des années.

Fini les conceptions indescriptibles d’antan et, à leur place, vous trouverez de nombreux arrière-plans colorés derrière le texte qui aident à désigner les sections. Cela contraste fortement avec l’absence totale de lignes ou de sections colorées dans la précédente actualisation de la conception Android, qui amplifiait l’espace blanc en tant que trait de conception principal.

Dans l’application de l’horloge, vous trouverez des boutons plus gros avec un design rectangulaire arrondi distinct. Les couleurs sont automatiquement adaptées à partir du fond d’écran que vous avez défini et correspondent au reste de l’interface utilisateur colorée. Ces couleurs sont distinctes des thèmes clairs et sombres, qui peuvent toujours être basculés à tout moment, soit manuellement, soit via un programme.

Source : Android Central

Les widgets d’horloge que nous avons tant vus dans les vidéos teaser d’Android 12 de Google font enfin leur apparition. Quatre formes différentes peuvent désormais être choisies, qui sont toutes redimensionnables et prennent automatiquement la couleur du reste de l’interface utilisateur. De même, de nombreux autres widgets ont également l’air plus distinctement Material You cette fois-ci, en arrondissant les coins carrés et en ajoutant une touche de couleur le cas échéant.

Les widgets de conversation ont enfin fait leur apparition dans Android 12 beta 4.1 il y a quelques semaines mais fonctionnaient encore à moitié pour certaines personnes. Les widgets de conversation de cette version bêta fonctionnent parfaitement sur mon Pixel 4 XL et constituent un excellent moyen de suivre les conversations sur toutes les applications de chat que nous avons ces jours-ci. Cela vous permet d’accéder à vos discussions préférées en un seul clic, quelle que soit l’application.

Enfin, des modifications sont apportées au widget At A Glance, qui est un élément essentiel des écrans d’accueil Pixel depuis des années. Google semble rendre ce widget plus personnalisable que jamais mais, malheureusement, l’a complètement cassé dans cette version. Le widget At A Glance du système actuel manque de détails sur la météo ou le calendrier et est étrangement aligné en haut à gauche de l’écran d’accueil.

Le widget At A Glance est totalement cassé mais semble faire l’objet d’une refonte personnalisable.

Il n’y a actuellement aucun moyen de le désactiver ou d’ajuster les paramètres, car ils sont tous manquants. Même basculer les commutateurs dans l’écran des options ne fait rien. Le widget manuel At A Glace peut toujours être ajouté, mais il a l’air un peu drôle sous le widget cassé, et il manque également certaines fonctionnalités clés.

Android 12 beta 5 pratique : se rapprocher du fond

Source : Nick Sutrich / Android Central

Google continue d’évoluer vers des boîtes de dialogue demi-taille conviviales à une main.

Une grande partie de l’accent mis sur la conception dans les interfaces utilisateur modernes consiste à déplacer davantage d’éléments vers la moitié inférieure de l’écran. Il s’agit d’une réponse directe à l’augmentation de la taille de l’écran des téléphones au fil des ans, car il est difficile d’utiliser de nombreuses fonctions du téléphone d’une seule main sans bouger la main. Plus de boîtes de dialogue sont désormais accessibles via une fenêtre pop-up demi-taille – similaire à la façon dont nous avons vu le nouveau menu Wi-Fi à commutation rapide changer dans les premières versions bêta d’Android 12 – et adoptent également le look carré arrondi coloré de Material You.

Nearby Share a fait peau neuve et propose désormais de nouvelles fonctionnalités pour faciliter le partage. Lorsque Partage à proximité est activé à partir du volet de notification, les utilisateurs auront la possibilité de partager avec tout le monde autour d’eux en appuyant rapidement sur l’un des trois boutons désormais disponibles dans l’interface utilisateur. Auparavant, le partage à proximité affichait une boîte de dialogue indiquant qu’il était disponible, mais vous deviez accéder aux options de partage à proximité pour modifier qui peut partager du contenu. Curieusement, cette nouvelle boîte de dialogue ne semble pas être disponible pour tous les utilisateurs, moi y compris.

L’écran de verrouillage a subi un léger lifting dans Android 12 beta 5, y compris un mouvement d’horloge sur l’affichage permanent. De plus, le contrôle des appareils domestiques intelligents est désormais disponible à la fois sur l’écran de verrouillage et via l’ombre de notification. L’icône est également passée d’une ampoule à une maison, aidant à ressembler moins à une lampe de poche sur l’écran d’accueil.

Source : Android Central

Les contrôles de périphérique ont été un point de discorde pour les utilisateurs depuis que Google a supprimé l’option permettant de conserver les contrôles de périphérique dans le menu d’alimentation dans Android 12 beta 2. Cela a été signalé comme un bogue dans le suivi des problèmes Android – même s’il s’agit d’une décision de conception et non un bug – mais la quantité de commentaires négatifs que Google a reçus sur cette décision pourrait signaler son éventuel retour dans la version finale d’Android 12.

De retour sur l’écran d’accueil, vous constaterez que Google a récemment mis à jour la barre de recherche Google en bas de l’écran avec une icône Google Lens dédiée. Nous avons vu cela se produire dans le passé, mais c’est formidable d’avoir un accès direct aux recherches visuelles à sa juste place.

Source : Nick Sutrich / Android Central

En restant sur le sujet de la recherche, la recherche d’appareils est désormais entièrement disponible lors de la recherche à partir du tiroir d’applications. Lorsque vous ouvrez le tiroir d’applications, le champ de recherche en haut peut trouver plus que des applications dans le tiroir d’applications. La recherche d’appareils affichera des e-mails, des messages texte, des applications et encore plus de résultats sur le Web. En prime, vous pouvez le configurer pour que le clavier apparaisse automatiquement lorsque vous faites glisser le tiroir de l’application vers le haut, permettant une recherche plus rapide à partir de l’écran d’accueil.

Google a également corrigé la conception du rectangle brisé des deux dernières versions bêta, qui semblait très étrange sur le thème de la lumière. Ce champ de recherche est maintenant un véritable cercle allongé horizontalement, comme on peut s’y attendre d’un champ de recherche.

Android 12 beta 5 pratique : un avenir coloré mais glitch

Source : Nick Sutrich / Android Central

Que Google puisse ou non éliminer tous les bogues présents dans Android 12 avant sa sortie est à deviner, mais Android 12 beta 5 semble avoir fait des progrès significatifs vers cet objectif. Pourtant, j’ai rencontré plusieurs cas de gel d’applications, des gestes système prenant plusieurs secondes à traiter et une poignée d’autres bizarreries qui montrent toutes que cela n’est pas tout à fait à la hauteur de la qualité de la version candidate.

Bien qu’une version Android 12 soit une donnée pour les meilleurs téléphones Android, nous ne savons toujours pas combien de caractéristiques déterminantes de Material You passeront de la gamme Pixel à ces autres téléphones. Une chose est claire, cependant : si vous voulez tout ce que vous voyez ici, en particulier les modifications visuelles apportées à Android, un téléphone Pixel est la meilleure solution.

